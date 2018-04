Gemeinde Kein Angebot für stattliche Arbeiten

Balzheim / Manuela Rapp

„Das ist noch nie passiert“, sagte Balzheims Kämmerer Markus Gabeli angesichts der Tatsache, dass auf die öffentliche Ausschreibung der Tiefbauarbeiten – Kanalisation, Erdarbeiten für die Wasserleitung sowie Straßenbau – in der Wagnerstraße kein Angebot bei der Gemeinde eingegangen ist. Gabeli sprach von einem namhaften Auftrag in Höhe von rund 600 000 Euro. Zwar hätten sich vier Firmen für die Angebotsunterlagen für dieses Los interessiert, aber das sei’s auch schon gewesen.

Hingegen meldeten sich für die Lieferung und Verlegung von Wasserleitungsrohren in der Wagnerstraße zwei Bieter. Der Zuschlag mit rund 42 500 Euro brutto ging an die Firma Schick Rohrleitungsbau in Uttenweiler-Ahlen. Wie der Kämmerer in seiner Darstellung sagte, liege das Angebot damit rund 4500 Euro unter der Kostenberechnung.

Das Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller, das für die Planungen verantwortlich zeichnet, soll nun die Tiefbauarbeiten im Herbst noch einmal ausschreiben. „Die Firmen sind voll“, meinte Bürgermeister Günter Herrmann. Damit werde es in der Wagnerstraße erst 2019 losgehen, meinte Gabeli. Dies sei abzusehen. Die gute Nachricht: Der Preis für die Rohre samt Einbau stehe bis zum Frühjahr nächsten Jahres, sagte Planer Thomas Sauter. Diese Arbeiten sollen dann im Zuge der Kanal- und Straßenbauarbeiten ausgeführt werden. Als „nicht unbedingt zielführend“ bezeichnete der Ingenieur die Frage von Gemeinderätin Ilse Kächler, ob eine beschränkte Ausschreibung sinnvoll sein könnte.