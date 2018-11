Volkstrauertag Kaufmann: Mehr Respekt im Zusammenleben

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Rund 40 meist ältere Menschen haben bei der Kranzniederlegung auf dem Laichinger Friedhof der Gefallenen aus den zwei Weltkriegen und Opfern von Terror und Gewalt gedacht. Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann hob die Aktualität dieser „gar nicht langweilig gewordenen Tradition“ des Volkstrauertages hervor: Es gehe um mehr als um 17 Millionen gefallene Soldaten des ersten und 80 Millionen Tote des zweiten Weltkriegs.

Kaufmann erinnerte an „ähnliche Tendenzen“ der Intoleranz, „die wir heute wieder feststellen“. Umso wichtiger sei es, den Wunsch nach Frieden, Freiheit, Völkerverständigung und Zusammenhalt in der Gesellschaft einzufordern. Als Beispiele nannte er den Gedenktag zum Fall der Berliner Mauer und den in Solingen, „wo des schlimmsten Falls von Ausländerfeindlichkeit“ gedacht wurde. „Wir müssen wieder hin zu einem von Respekt getragenen Zusammenleben“, appellierte Kaufmann. Sonst würde eine Dynamik von Respektlosigkeite erreicht, „die nur schwer aufzuhalten ist“.

Schwache unterstützen

Auch Pfarrer Karl-Hermann Gruhler von der evangelischen Kirche stellte einen moralischen Zerfall in den Mittelpunkt seiner Rede: „Der Frieden, den wir immer für selbstverständlich hielten – er ist es nicht mehr.“ Doch in einem Land, das auf christlichen Werten aufgebaut ist, müssten diese Werte wieder gelebt werden. „Auch wenn in unserem säkulären Land nur noch wenige Zugang zum christlichen Glauben haben, so haben Christentum und säkulärer Staat doch etwas gemeinsam: die Überzeugung, dass die Schwachen nicht an den Rand gehören.“ Diese Überzeugung gelte es zu praktizieren.

Bürgermeister Klaus Kaufmann und Martin Schwenkmezger legten den Kranz für die Opfer von Kriegen und Gewalt nieder. Der Posaunenchor umrahmte die Gedenkfeier mit passenden Werken.