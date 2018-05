Haustiere Kater Filou hat drei Schüsse überlebt

Weinstetten. / Franz Glogger

Eine Katze mit vielen Leben: Kater Filou wurde bereits dreimal angeschossen. Das letzte Mal hatte er sehr viel Glück.

Kater Filou ist „eine coole Socke“. Zuhause gibt der Maine-Coon-Mischling den Schmusekater, erzählt Besitzerin Regina Rueß aus Staig-Weinstetten. Aber er habe auch „den Jäger im Blut“. Bei seinen Streifzügen durchkämmt er mit der größten Selbstverständlichkeit fremde Gärten, besucht Nachbarn oder wechselt in aller Gemütlichkeit die Straßenseite – auch wenn sich ein Auto nähert. In dem ruhigen Wohngebiet kann er sich das auch erlauben.

Doch kürzlich war alles anders. Als der Kater nach Hause kam, schlich er apathisch ins Haus und verkroch sich in der hintersten Ecke des Kleiderschranks. Als sich seine Besitzerin um ihn kümmern wollte, suchte er das Weite. Stunden später entdeckte Regina Rueß das Tier in einem Rohrschacht im Keller. Diesmal fasste er Vertrauen und ließ sich auf den Arm nehmen.

Projektil steckte tief im Rücken

Sein starkes Speicheln ließ eine Vergiftung vermuten. Sofort ging Regina Rueß mit Filou zum Tierarzt. Was wirklich passiert war, hatte bis dahin das lange Fell verdeckt: Filou war angeschossen worden. Die Röntgenaufnahme zeigte das Projektil eines Luftgewehrs. Es steckte tief im oberen Rückenmuskel, so nah an der Wirbelsäule, dass auf eine Operation verzichtet wurde. Zwei Tage blieb der Kater zur Beobachtung in der Klinik.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf den Kater geschossen wurde. Vor einigen Jahren spürte Regina Rueß beim Streicheln eine Verdickung. Was sie für eine entzündete Talgdrüse hielt, entpuppte sich auf dem Röntgenbild als „Diabolo“, das Bleigeschoss eines Luftgewehrs. Ein anderes Mal kam er mit einem Streifschuss davon. Das Projektil hatte eine mehrere Zentimeter lange, strichartige Wunde hinterlassen.

Regina Rueß und ihre Familie haben kein Verständnis für den vermutlich ein und denselben Täter. Klar suche die Katze fremde Gärten auf und benehme sich vielleicht auch nicht sehr schicklich, meint Ehemann Gerhard Rueß. Das zu dulden sei aber höchstrichterlich entschieden.

Wenn der Besuch jemanden stört, dann sei die wirksamste Abhilfe ein kalter Wasserguss. „Das könnte ich akzeptieren. Aber Schießen, das geht auf keinen Fall“, sagt Rueß. Der Täter begehe gleich zwei Straftaten, ergänzt seine Frau Regina. Einmal gegen das Tierschutzgesetz, zum anderen wegen des Abfeuerns einer Waffe in der Öffentlichkeit. Das Ehepaar ist sich sicher, dass die Vorfälle in unmittelbarer Nähe geschehen sind, denn immer wieder sei das Geräusch eines abgefeuerten Luftgewehrs zu hören. Das bestätigten auch Nachbarn. Erst kürzlich habe eine Frau gesagt: „Da schießt doch jemand“.

Verfahren an Staatsanwaltschaft übergeben

Den jüngsten Vorfall hat Regina Rueß beim Polizeiposten Wiblingen zur Anzeige gebracht. Pressesprecherin Judith Wolf bestätigt, dass die Abteilung „Gewerbe und Umwelt“ Ermittlungen wegen Verletzung des Tierschutzgesetzes durchgeführt hat. Der oder die Täter hätten nicht ermittelt werden können. Nun sei das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Waren die beiden ersten Schussverletzungen bald verheilt, ist die Sache diesmal folgenschwerer, weil das Projektil so dicht an der Wirbelsäule sitzt. Das Entfernen sei zu gefährlich, hieß es. Deshalb wurde auf eine OP verzichtet. Unmittelbare Folgen zeigten sich derzeit nicht.

Filou „betreut“ wieder sein Revier. Vielleicht mit noch mehr Anhänglichkeit seiner Familie gegenüber. Die hofft, dass das so bleibt – schließlich ist das Geschoss aus Blei. „Keiner weiß, wie sich das längerfristig auswirkt. Hoffentlich nicht in einer Bleivergiftung“, sagt Regina Rueß.