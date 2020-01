Die besten Programmpunkte von acht Karnevalsvereinen samt der Narrenzunft „Ulmer Donauhexen“: Das hat die „Sieben Schwaben Prunksitzung“ am Samstagabend in der Langenauer Stadthalle geboten. Federführender Verein und Ausrichter war in diesem Jahr der Unterelchinger Carnevalsverein (UECV)...