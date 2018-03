Unfall Karambolage mit vier Fahrzeugen

Dettingen / bele

Die A7 bei Dettingen glich am Freitag Abend nach einem schweren Unfall einem Trümmerfeld. Zu der Karambolage mit vier Fahrzeugen kam es gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe der Anschlussstelle Dettingen. Laut Polizei hatte der Fahrer eines Sattelzugs aus ungeklärten Gründen auf dem Standstreifen angehalten. Als er von dort wieder auf die Fahrspur einfädeln wollte, übersah er einen herannahenden zweiten Laster. Dessen Fahrer konnte nicht nach links ausweichen, weil ein Auto auf der Überholspur fuhr. Die beiden Laster kollidierten, dem Überholenden gelang es, unbeschadet weiterzufahren. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten, auch wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs, nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten frontal auf den mittlerweile quer zur Fahrbahn stehenden zweiten Laster, der seinerseits frontal in die linke Seite des Aufliegers des Unfallverursachers gestoßen war. Durch die Wucht war die Zugmaschine des unfallverursachenden Lasters weggerissen worden, wodurch sich die beiden Fahrzeugteile um fast 180 Grad drehten und schließlich auf dem Pannenstreifen zum Stehen kamen.

Der Fahrer des zweiten Autos wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurden außerdem ein Ehepaar im anderen Auto und der Lenker des zweiten Lasters. Mit leichteren Blessuren kam der Unfallverursacher davon. Alle fünf Verletzten kamen in umliegende Kliniken. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 280 000 Euro, denn beide Lkw und auch beide Autos sind Totalschäden. Im Stau kam es kurze Zeit später zu einem Auffahrunfall mit 6500 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Erolzheim kümmerte sich mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen um die Absperrung und Ausleuchtung der Unfallstelle, das THW Memmingen unterstützte die Polizei mittels Drohne bei der fotografischen Beweissicherung. Die Fahrbahn in Richtung Ulm war wegen der Beseitigung der extremen Verschmutzung bis am Samstag um 7 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über Dettingen umgeleitet.