Bürgermeisterwahl Kandidaten stellen sich vor

Westerstetten / Petra Laible

Drei Kandidaten treten am 2. Dezember bei der Bürgermeisterwahl in Westerstetten an: Amtsinhaber Alexander Bourke sowie die Herausforderer Kevin Ley und Inge Höhe. Wer noch unentschlossen ist, kann sich am Donnerstag, 23. November, bei der offiziellen Kandidatenvorstellung ein Bild von ihnen machen.

Alexander Bourke (CDU) hatte schon früh erklärt, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. Der Verwaltungswirt trat 2010 die Nachfolge von Hermann Krieger an. Der 33-jährige Kevin Ley ist kürzlich in seinen Heimatort zurückgekehrt. Der Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft war 13 Jahre lang bei der Bundeswehr und absolvierte dort eine Offizierslaufbahn. Inge Höhe ist seit 14 Jahren Mitglied des Gemeinderats und seit vier Jahren Stellvertreterin von Bourke, nun will sie die Aufgabe selbst übernehmen. Die 57-jährige Betriebswirtin arbeitet als Firmenkundenbetreuerin bei einer Bank.

Die Veranstaltung in der Lonetalhalle beginnt um 19.30 Uhr. Der Ablauf: Zunächst wird jeder der Bewerber 15 Minuten Redezeit erhalten, währenddessen müssen die anderen Kandidaten den Saal verlassen. Anschließend folgt eine Runde mit Fragen aus der Bevölkerung. Der frühere Gemeinderat Klaus Meyer wird die Kandidatenvorstellung moderieren.