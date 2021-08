Anke Hillmann-Richter weiß, was sie will. Ihr Ziel derzeit: Sie will für den Wahlkreis Neu-Ulm im September für die FDP in den Deutschen Bundestag. Eine Träumerin ist die 48-Jährige aber beileibe nicht. „Ich mach’ mir keine Illusionen, dass ich wirklich reinkomme.“ Auf Platz 31 der ba...