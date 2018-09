Bürgermeister Kandidat stellt seine Ziele vor

Westerheim / lejo

Die Bürger von Westerheim wählen am Sonntag, 23. September, einen neuen Bürgermeister. Alleiniger Bewerber ist Hartmut Walz, der dort seit 2002 Schultes ist (wir berichteten). Am Donnerstag, 13. September, gibt es in der Alb-Halle von 19 Uhr an eine öffentliche Vorstellung. Wie vom Gemeinderat festgelegt, hat Walz zwanzig Minuten Zeit, sich und seine Ziele vorzustellen. Danach haben die Bürger die Möglichkeit, dem Amtsinhaber Fragen zu stellen. Am heutigen Samstag, 8. September, ist Walz von 10 bis 12 Uhr zu einem Bürgergespräch auf dem Rathausvorplatz anzutreffen. Am Samstag, 15. September, diskutiert er von 15 Uhr an im Rasthaus Schertelshöhle mit Bürgern über Gemeindepolitik.