Sie ist klein, schwarz und ziemlich blutrünstig, zumindest das Weibchen: Mit der Kriebelmücke haben Menschen und Tiere im Illertal keine guten Erfahrungen gemacht. Ihr Biss kann schwere allergische Reaktionen auslösen. Der Plagegeist findet in der Gegend geradezu optimale Bedingungen, um seine Art durchzubringen. Die Mücke, die aussieht wie eine kleine Stubenfliege mit Buckel, hat sich einige Bäche für ihre Massenbrutplätze ausgesucht: den Gießen, den Riedgraben, den Graben bei Führbuch, den Breitenbach,die Gräben bei Oberbalzheim und die Weihung. Das blutsaugende Insekt schätzt hier Fließgeschwindigkeit sowie Nährstoff- und Sauerstoffgehalt.

Hilfe von Experten

Die betroffenen Gemeinden Dietenheim, Balzheim, Wain und Kirchberg haben sich unter der Regie von Dietenheim schon vor Jahren zusammengetan, um die Plage einzudämmen: Die regelmäßige biologische Bekämpfung soll helfen, dass schmerzende Vampir-Bisse im Sommerhalbjahr nicht überhand nehmen. Das Büro Weber und Deschle nimmt auch dieses Jahr den Kampf auf. Seit den 1980er Jahren ist die Gesellschaft für Umweltbiologie aus der Nähe von Tübingen in dieser Mission im Illertal unterwegs.

Seinen ersten Kontrollbesuch stattet Walter Deschle den befallenen Gewässern schon außergewöhnlich früh ab. Die milden Temperaturen im Februar haben nicht nur beim Menschen, sondern auch bei der Kriebelmücke zu vorzeitigen Frühlingsgefühlen geführt. Mit einem Käscher fischt der Diplom-Biologe im Gießen bei Sinningen und zieht Wasserpflanzen an die Oberfläche. An die Fäden des Hahnenfußes heften sich die Larven der Kriebelmücke gern, erzählt er. In der Tat: Schon jetzt, bei noch 4 Grad kaltem Wasser, gibt es sie. Noch sind die Larven winzig, doch sie werden sich auf eine Größe von zwölf Millimetern fressen. „Bald sitzt an den Fäden Larve an Larve. Das sieht aus wie ein grau-brauner Pelzbelag“, blickt Deschle ein paar Wochen voaus.

Tausende von Larven, die gut über den Winter gekommen sind, warten also nur darauf, zu wachsen, sich zu verpuppen und auszuschlüpfen, um sich dann, wenn die Sonne so richtig lacht, zu begatten. Auf dass es viel Nachwuchs gebe. „Wir müssen vorher tätig werden“, verweist Deschle auf ein kleines Zeitfenster. Denn nur die gefräßigen Larven fangen mit einem Filterapparat am Kopf den biologischen Wirkstoff Bti ein, der zum Einsatz kommt. Die Puppen fressen nichts mehr. Das im Bti enthaltene Eiweiß macht den Larven später den Garaus, denn Enzyme zersetzen ihr Darmepitel. „Es handelt sich nicht um ein klassisches Gift“, betont Deschle. Für den Menschen und andere Lebewesen sei Bti völlig ungefährlich.

60 Eingaben in die Weihung

In welcher Konzentration das Mittel den Bächen zugesetzt wird, ist das Ergebnis einer komplizierten Berechnung. Die Experten wissen, dass der Gießen eine Wasserführung von 1800 Litern pro Sekunde hat. Aufgrund dieses Parameters rechnen sie aus, wie viele Liter an einer Stelle in zehn Minuten vorbeifließen. Für den betroffenen Gießen-Abschnitt bei Sinningen zum Beispiel reichen 36 Gramm Eiweiß, aufgelöst in drei Litern Bti-Flüssigkeit. An den weiteren 19 Gießen-Eingabestellen ist es mal mehr, mal weniger. Bei der deutlich langsamer fließenden Weihung bei Wain müssen die Experten sogar 60 Mal ran.

„Die Bekämpfung der ersten von bis zu fünf Jahresgenerationen ist am wirkungsvollsten,“ weiß Deschle aus Erfahrung. Der studierte Parasitologe, der auch am Tübinger Institut für Tropenmedizin forschte, hat über die Kriebelmücke seine Diplomarbeit geschrieben. Er berichtet von bis zu 50 verschiedenen Kriebelmücken-Arten in Süddeutschland. Sechs sind problematisch für Tier und Mensch. Es war in den 1980er Jahren, als ganze Mückenschwärme über Kühe und Pferde auf den Weiden herfielen. 16 Tiere verendeten 1982 an Kreislaufversagen, erinnert sich Dietmar Kögel vom Rathaus Dietenheim. Weitere mussten notgeschlachtet werden.

Auch beim Menschen, der den eigentlichen Biss kaum spürt, kann das toxische Speichelsekret heftige Reaktionen auslösen: Schwellungen, Ödeme, Lymphgefäß-Entzündungen, ja sogar Blutvergiftungen. Als „sehr, sehr unangenehm“ hat auch Walter Deschle Bisse und ein dickes Bein in Erinnerung.

Übrigens: Die Mücken-Männchen sind harmlos. Ihnen genügen Pflanzensäfte. Nur die Weibchen sind nach der Begattung und für die Eiablage auf permanenter Suche nach der gehaltvollen Nahrung Blut. Es besteht aber die Hoffnung, dass nach abgeschlossener Bti-Behandlung nur wenige paarungswillige Mücken erneut Frühlingsgefühle entwickeln.