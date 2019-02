Diskussion auf Facebook Blaustein: Kahlschlag an der Blau war angekündigt

Blaustein: Kahlschlag an der Blau war angekündigt

Blaustein / Samira Eisele

Kranke und tote Bäume entfernt, Hecken gestutzt: Facebook-Nutzer beklagen Kahlschlag, der laut Stadt Blaustein nötig war.

„Kahlschlag an der Blau“: In einer Ulmer Facebook-Gruppe zeigt der Nutzer Michael Hüttl Fotos von gefällten Bäumen und Baumstümpfe zu sehen sind. Darunter entspinnt sich eine Diskussion über Gründe für die Abholzung und die Motivation der Stadt Blaustein.

Elke Bossert, bei der Stadtverwaltung zuständig für Grünflächen, sagt, es gebe auch nach Landschaftspflegemaßnahmen oft erboste Anrufe in der Verwaltung: „Wir machen nichts Unrechtes.“ Die Baumfällungen entlang des „Blauuferwegs“ in Ehrenstein und Klingenstein waren vorab in den Blausteiner Nachrichten angekündigt worden: Dort ist von „zwingend notwendigen Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit“ die Rede.

Kranke und tote Bäume entfernt

Zu vom Eschentriebsterben betroffenen Bäumen, die gefällt werden mussten kamen laut Bossert weitere kranke und tote Bäume – zum Beispiel eine Pappel mit Pilzbefall an der Fußgängerbrücke zum Bad Blau. Hecken wurden „auf den Stock gesetzt“, also knapp über dem Boden abgesägt. Sie treiben später wieder aus.

Alle Fällungen seien vorab mit dem Naturschutzbeauftragten beim Landratsamt abgestimmt worden. Bossert ergänzt: „Nicht jeder Erhalt von einem Baum ist Umweltschutz – eine schöne, offene Feuchtwiese kann mehr wert sein als ein Gehölz.“

Bauhof ist informiert

Zur Zeit haben der Lixgraben und der Wasserlauf am Bad Blau wenig Wasser. In einem weiteren Posting zeigt Michael Hüttl Bilder des schlammig-grünen Teichs beim Bad Blau, in dem laut Hüttl Müll liegt. Elke Bossert sagt dazu: Der Bauhof sei bereits informiert, auch der Wasserlauf solle gereinigt werden.

Den Grund des schlammigen Teichs aufzubaggern scheue sich die Stadt, weil dadurch Erdschichten zerstört werden könnten. Müll, der sich in öffentlichen Grünflächen angesammelt hat, soll außerdem zwischen 11. März und 13. April eingesammelt werden: Dann findet die Frühjahrsputzede statt, an der sich seit zehn Jahren Blausteiner Vereine und Schulen beteiligen.