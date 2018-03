Wirtschaft Kässbohrer kauft Zulieferer

Laupheim / Regina Frank

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG übernimmt Teile der österreichischen Firma KK Composites (KKC) mit Sitz in Micheldorf. Es handelt sich um einen Spezialisten für Faserverbundstoffe, der seit 1982 am Markt ist und 27 Mitarbeiter hat. Das Unternehmen hat eigene Konstrukteure und Entwickler, einen Muster- und Prototypenbau und kann durchgängig vom Konzept bis zur Serie produzieren. Es stellt so genannte GFK-Bauteile her (GFK steht für glasfaserverstärkter Kunststoff), außerdem CFK-Bauteile (kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff). Sie kommen in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Die wichtigste ist die Landmaschinenbranche. Aber auch im Elektro-Generatoren-Bau, für Feuerwehrfahrzeuge sowie für Luftfahrt-Wartungsausrüstung sind solche Bauteile schon verwendet worden.

Das Unternehmen KKC hatte im Dezember 2017 Insolvenz angemeldet. Der Zulieferer sei in Kalamitäten geraten, weil einzelne Kunden weggefallen und Großprojekte in Schieflage geraten seien, teilt Kässbohrer mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Kässbohrer übernehme die Produktionsanlagen und alle 27 Mitarbeiter, sagt Pressesprecherin Maria Schackert. Das Firmengebäude sei nicht erworben worden, es werde gemietet.

Bauteile für Pistenbully

Kässbohrer holt sich mit dem Unternehmenskauf die Produktion von Bauteilen ins eigene Haus, die bislang von einem anderen Lieferanten gefertigt wurden. Die Laupheimer AG verfolgt mit diesem Insourcing erklärtermaßen die Strategie, seine Abhängigkeit von Lieferanten zu verringern. Zunächst sollen vor allem Bauteile für den Pistenbully produziert werden: In Frage kommen Komponenten am Fahrerhaus, an der Windenabdeckung, im Cockpit. Es werden aber auch weiterhin Kunden von KK Composites beliefert.