Unternehmen Kässbohrer baut Logistikhalle

Laupheim / Regina Frank

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG schafft zusätzliche Lagerkapazitäten in der Zentrale: Das Unternehmen baut für mehr als sieben Millionen Euro ein Logistikzentrum an der B 30 in Laupheim. Das alte Lager platzt aus allen Nähten, weshalb zuletzt ein Teil der Logistik an einen externen Partner übertragen worden war. Diese Leistungen werden nun in das Unternehmen zurückgeholt: Der Neubau hat eine Nutzfläche von 6000 Quadratmetern, davon sind 300 Quadratmeter für Büros vorgesehen. Gestern war Spatenstich. Die Fertigstellung ist für September 2019 geplant.

Ersatzteile für die ganze Welt

In der neuen Halle werden Ersatzteile gelagert und von dort in die ganze Welt ausgeliefert. In dem Gebäude wird ein automatisches Hochregallager untergebracht. Außerdem entsteht dort ein automatisches Kleinteilelager. Ohne Mitarbeiter kommt das neue Lager aber nicht aus, zumal Kässbohrer auch sehr sperrige Teile vorhält, die nicht in Regale passen.

Am Kässbohrer-Hauptsitz in Laupheim befindet sich die zentrale Logistik für alle Modelle des Pistenbully-Herstellers. Das Ersatzteilgeschäft ist auch die Sparte, mit der das Laupheimer Unternehmen primär wächst, sagt Vorstandssprecher Jens Rottmair. Es macht 25 Prozent des Umsatzes aus.

Zweite Großinvestition

Der Logistik-Neubau ist die zweite Großinvestition binnen kurzer Zeit – erst im März 2017 hatte Kässbohrer das neue Kundenzentrum eingeweiht. Kosten: vier Millionen Euro.

Das Unternehmen sei gut aufgestellt, sagt Rottmair. Wirtschaftskennzahlen gibt der Pistenbully-Hersteller allerdings nicht mehr bekannt, seit die Kleinaktionäre hinausgedrängt wurden und Ludwig Merckle alleiniger Eigentümer ist. Rottmair sagte gegenüber der SÜDWEST PRESSE nur so viel: Man sei „sehr zufrieden mit der Umsatzentwicklung“, der Zuwachs liege im einstelligen Bereich. Der Absatz von Neufahrzeugen sei stabil auf einem gleichbleibenden Niveau. Kässbohrer beschäftigt 610 Mitarbeiter im Gesamtkonzern, 410 von ihnen arbeiten im Werk in Laupheim.