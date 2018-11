Gemeinde Justingen erhält ein neues Baugebiet

Baugebiet mit Blick auf die Kirche: Am Baumgartenweg in Justingen sollen bald Häuser stehen. Foto. © Foto: Raidt

Justingen / Bernhard Raidt

In Justingen sind wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des Dorfes gestellt worden. 19 neue Bauplätze werden am Baumgartenweg entstehen. Die Ortschaftsräte haben sich am Montag einstimmig für den Bebauungsplan ausgesprochen. Das Gebiet soll in zwei Abschnitten erschlossen werden. Zunächst sollen neun Plätze direkt am Weg entstehen, berichtete Ortsvorsteher Jürgen Stoll. Das ist im Schelklinger Haushaltsplan so vorgesehen. Stadtplaner Clemens Künster stellte den Räten die Planungen vor. Grundsätzlich seien die Bauvorschriften sehr frei gehalten worden, sagte Künster. Es gebe so wenige Vorgaben wie möglich. Am 12. Dezember soll der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren beschlossen werden. Die Bauherren können dann Ende kommenden Jahres mit den Arbeiten beginnen.

Große Zufriedenheit

In Justingen herrscht große Zufriedenheit darüber, dass das neue Baugebiet endlich auf den Weg gebracht wurde. Bereits Stolls Vorgänger Fritz Nägele und Josef Oechsner hatten sich mit den Plänen beschäftigt – beide ehemalige Ortsvorsteher verfolgten am Montag erfreut die Entscheidung. Der Bedarf für neue Bauplätze sei da in Justingen, sagt Ortsvorsteher Stoll. Aktuell hat der Ort keinen Bauplatz mehr. Aber es gebe etliche Einheimische, die bleiben und bauen wollen. Gerade im Hinblick auf die Zukunft von Schule und Kindergarten sei das Baugebiet sehr, sehr wichtig für Justingen, drückte Stoll die Meinung des Ort­schaftsräte aus.

Der Ortsvorsteher lobte noch die gelungene Übung der Justinger Feuerwehr unter Kommandant Gerhard Gaus. Gemeinsam mit den Wehren aus Hausen und Ingstetten war an der Schreinerei Rothenbacher geprobt worden.