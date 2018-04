Jugendbeirat Junge Leute vernetzen

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Der Wochenendworkshop, an dem Mitglieder des Laichinger Jugendbeirats kürzlich teilgenommen haben, trägt erste Früchte. Nicht nur ein Kennenlernen der kommunalen Arbeit hatte auf der Tagesordnung gestanden, sondern auch das Entwickeln und die effektive Organisation von Projekten. Schon dieses Jahr will das Gremium die Laichinger Jugendlichen zu einer Grillparty einladen. Ziel sei es, die jungen Leute mit ihren unterschiedlichen Kulturen zu vernetzen. Obendrein wollen die Beiratsmitglieder das Interesse am Jugendbeirat wecken, um Nachwuchs zu finden. Ohne großen Aufwand soll das Fest vonstatten gehen. Jeder bringt sein Grillgut selber mit, für Getränke sorgt der Jugendbeirat. Geplant sind Spiele und Musik aus der Anlage. Diese Grillparty soll der Einstieg sein in ein großes Sommer-Open-Air-Festival mit Livemusik. Das setzt allerdings langwierige Planungen voraus und ist für dieses Jahr nicht mehr zu schaffen. Doch 2019 soll ein solches steigen.

Der Vorsitzende des Jugendbeirats, Yannik Schrade, sieht das Festival zukünftig am liebsten als fest im Veranstaltungskalender etabliertes Fest, dessen Organisation ganz in Händen des Jugendbeirats liegt. Als Festplatz könnte das Gelände bei der Tiefenhöhle dienen. Das gilt es jedoch noch abzuklären. Das diesjährige Grillfest wird bereits dort, an den Grillstellen beim Höhlenrasthaus, geplant. Bürgermeister Klaus Kaufmann sicherte dem Jugendbeirat die Unterstützung der Stadtverwaltung zu.