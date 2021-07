Bürgermeister Christopher Eh sagt, er habe nichts gegen Jugendliche, die sich in Dietenheim treffen wollen. „Gerade jetzt in der Pandemie, wo in den Vereinen nicht viel möglich war und es wenig Veranstaltungen gibt, ist es ein nachvollziehbares Bedürfnis, sich zu treffen.“ Doch das Maß sei voll, nachdem zur Vermüllung in der Martinusgasse und der wiederholten Zerstörung eines Maschendrahtzauns dort auch noch Baumfrevel kam. Eine Pyramid...