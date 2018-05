Musikschulnacht Jugendliche spielen die Unvollendete

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Nach einem halben Jahr intensiver Probenarbeit haben Schüler und Lehrer ihr Können bei der Musikschulnacht gezeigt. Die Akteure der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen sind am vergangenem Wochenende vor großem Publikum im Laichinger Albert-Schweitzer-Gymnasium aufgetreten – als Mitspieler im Sinfonieorchester der Schule, in kleineren und größeren Instrumenten-Ensembles sowie als Solisten. Klar ist: Schüler und ihre Lehrer brauchen das Rampenlicht nicht zu scheuen, ihre Zuhörer zeigten sich restlos begeistert.

Nicht nur wegen der spielerischen Fertigkeiten, sondern auch wegen der unglaublichen Vielfalt der Vorträge, die durch viele Musikepochen führten, gab es viel Beifall. Dazu trug das breite Spektrum an Instrumenten bei: 51 Solisten und über 30 Ensemblemitglieder musizierten auf 18 Instrumenten – inklusive menschliche Stimme. Das intensivste Klangerlebnis war das mit 57 Personen besetzte Streichorchester, eine Herzensangelegenheit von Musikschulleiter Tim Beck.

Alle Instrumentengruppen waren mit Schülern ausreichend besetzt, ab und zu gesellten sich Eltern oder Lehrer dazu. „Die gaben den Kindern und Jugendlichen eine gewisse Sicherheit“, meinte Beck. Seit Dezember haben die Schüler mit ihren Lehrern Franz Schuberts „Unvollendete“ geübt, seine berühmte dramatische Sinfonie Nr. 8. Tim Beck holte sich dafür die Streicher und Bläser jeweils zu Sonderproben. Viele Instrumente waren mehrfach besetzt, doch die Flöten mussten ihre Stimmen alleine stemmen, fast solistisch. „Die hatten mächtig Herzklopfen deswegen“, verriet der Orchesterleiter. Die Erfahrung eines Gesamtklanges des Streichorchesters machten die jungen Leute dann bei drei mehrstündigen Proben und einem Sonderprobentag. Das Ergebnis ging unter die Haut. Hut ab auch vor denen, die solistisch oder im Ensemble vor Publikum auftraten. Großer Applaus war ihr verdienter Lohn und so mancher verließ das Parkett mit einem erleichterten Seufzer.

Geige als Wunsch-Instrument

Zwischen den Auftrittsblöcken, die mal im Cube und im großen Foyer des ASG stattfanden, hatten Schüler, Lehrer und Besucher Gelegenheit, sich zu stärken und sich auszutauschen. Es zeigte sich, dass die Musikschule, allen Klischees zum Trotz, fest in der Region verankert ist. Auch in Familien, wo Musik zuvor eben nicht die große Rolle spielte.

Die elfjährige Arjana etwa hatte zwei Jahre lang gebettelt, das Geigenspiel lernen zu dürfen. Ihr Vater ist Dachdecker und hat von Musik keine Ahnung, wie er selbst eingesteht. Schließlich durfte Arjana doch starten. Ihre Vorbilder sind André Rieu und Lindsay Sterling. Und sie hat Erfolg: „Das, was meine Tochter spielt, gefällt mir sehr gut“, sagte ihr Vater nun, als die letzten Töne eines Dvorak-Walzers verklungen waren, die Zugabe des Streichorchesters. Ja, räumte er ein, wenn seine Tochter daheim übe, das sei schon manches Mal komisch. „Es ist so, als passe das nicht, was sie gerade spielt.“

Arjanas Mutter gerät ins Schwärmen: „Wenn man heute den Gesamtklang des Streichorchesters hörte, und weiß, dazu trägt Arjana mit ihrem Instrument bei – das ist einfach toll.“ Ihre Meinung: „Jetzt denke ich, schade, dass wir ihr das nicht schon früher ermöglicht haben.“