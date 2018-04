Interessengemeinschaft Jugendhaus aus dem Dornröschenschlaf wecken

Interessengemeinschaft „Jugendclub 2.0“

Samstagabende Etwa zehn junge Leute bilden die Interessengemeinschaft „Jugendclub 2.0“. Sie organisieren im Jugendhaus in der Pfeiferstraße zwei Abende pro Monat, jeweils am ersten und dritten Samstag. Andreas Wagner, Frank Rexer und Nicolas Russ sehen sich in der Spitze des Clubs. Neben Renovierungsarbeiten an der Außenfassade des Jugendhauses und im Garten (wir berichteten) steht auch eine Imagepolitur in öffentlichen Auftritten, etwa Homepage und in sozialen Netzwerken, an. Alles soll nun gemeinsam mit dem Jugendbeirat erfolgen.

Von Jugendlichen Das Jugendhaus soll, so der Wunsch von Johannes Betz, stellvertretender Vorsitzender des Jugendbeirats, „von Jugendlichen für Jugendliche“ gemacht werden.

Infos Die Veranstaltungen des Jugendclubs sind zu finden in Facebook unter „Jugendclub Laichingen“. Dort wird auch informiert, wenn an einem Samstag außer der Reihe mal geschlossen ist – wie etwa derzeit, weil alle Mitarbeiter des Teams im Abistress sind.