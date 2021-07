Die Schulwoche ist vorbei. Doch in der Mensa der Realschule herrscht an diesem Freitagnachmittag konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Elf Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sind gekommen, um mit Gemeinderäten und dem Bürgermeister darüber zu sprechen, was ihnen fehlt in der Stadt.

Ganz ob...