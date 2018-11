Kommunalpolitik Jürgen Stoll hört als Ortsvorsteher auf

Justingen / Bernhard Raidt

Jürgen Stoll gibt sein Amt als Ortsvorsteher von Schelklingen-Justingen auf. Bereits am Donnerstag, 22. November, 19.30 Uhr, soll im Rathaus von Justingen ein Nachfolger gewählt werden. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagt Stoll. Aber die terminliche Doppelbelastung werde zu viel. Stoll ist im Hauptberuf als Kämmerer für die Finanzen Blaubeurens zuständig. Trotz aller Bemühungen habe er die ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsvorsteher nicht mehr so ausfüllen können, wie er sich das vorgestellt habe.

Er mache die Arbeit in Blaubeuren gerne. Für ihn gehöre es dazu, dabei auch immer wieder bei Terminen vor Ort zu sein – zusammen mit den Terminen in Justingen und im Schelklinger Gemeinderat sei sehr viel zusammengekommen.

Stoll will die Amtsgeschäfte Anfang des Jahres an seinen Nachfolger übergeben. Er will aber noch bis zur Kommunalwahl im Mai Ortschaftsrat bleiben und bis dahin dem neuen Ortsvorsteher zur Seite stehen. Erneut für den Ortschaftsrat bewerben will sich Stoll aber nicht.

Stoll folgte 2014 Fritz Nägele als Ortsvorsteher. Nägele war damals zum Bürgermeister von Oberdischingen gewählt worden. Als Ortsvorsteher hat Stoll einige Erfolge vorzuweisen: Erst in dieser Woche hat der Ortschaftsrat die Weichen für die Bebauung im Justinger Baumgartenweg gestellt. Außerdem hat Stoll ein viel beachtetes Projekt weiter vorangebracht: das „allengerechte Wohnen“. Damit ist ein Gebäude gemeint, das in der Ortsmitte entstehen und Wohnraum für mehrere Generationen bieten soll.

Stoll will sich nicht ganz aus der Politik zurückziehen: Er will für die CDU in den Kreistag des Alb-Donau-Kreises einziehen. Am 21. November nominieren die Christdemokraten ihre Kandidaten. „Ich denke, das Kreistags-Amt lässt sich mit meinem Beruf vereinbaren“, sagt Stoll. Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh – mit dem Stoll laut seiner Aussage gerne und vertrauensvoll zusammenarbeitet – kann selbst nicht für den Kreistag kandidieren, da er seinen Wohnsitz außerhalb des Kreises hat.