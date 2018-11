Historie Josef von Egle: mit 14 Jahren Studium begonnen

Dellmensingen / Franz Glogger

Vom „Bauernbub aus einfachen Verhältnissen“ zum Königlichen Hofbaumeister. Das ist allenthalben über Dellmensingens berühmtesten Sohn Joseph von Egle (1818 bis 1899) zu lesen. Doch bei Eltern, die ihrem Sprössling das Baustudium in Stuttgart mit 1000 Gulden finanzieren konnten, ist klar: er nagte nicht am Hungertuch. Zum Vergleich: Ein Wohnhaus kostete damals 800 Gulden. „Joseph stammte also keinesfalls aus ärmlichen Verhältnissen, wie immer wieder behauptet wird“, schrieb der „Arbeitskreis Ortschronik Dellmensingen“ 1999 bei der Recherche zu seinem 100. Todestag.

Egle stammte von einem Bauernhof, der aber vor allem herrschaftliche Schmiede war – die einzige am Ort. Wer etwas vom Schmid brauchte, musste zu Egles Vater Alois. Damit war das Einkommen gesichert. Nicht viel weiß man darüber, wer Josephs Talent förderte, und wie er zum Studieren kam. Vermutlich fiel der Bub dem Lehrer der Sonntagsschule auf. In dieser Einrichtung der Kirche wurde „gewerbliche Bildung“ wie Rechnen, Zeichnen und Technologie gelehrt.

Mit gerade mal 14 Jahren begann Egle das Baustudium an der Gewerbeschule Stuttgart. Studien in Berlin und Wien folgten. Als er mit 24 das Examen in der Tasche hatte, war seine Wissbegierde noch lange nicht gestillt. Als „Correspondent der allgemeinen Bauzeitung“ bereiste er halb Europa, lernte Baustile und -techniken von England bis Italien kennen. Das „Centralblatt der Bauverwaltung“ schrieb über ihn: „klarer Verstand, praktisches Auffassungsvermögen, künstlerische Begabung, vielseitigste Fachkenntnisse.“ So einer fiel auf, als die Königliche Baugewerkeschule, Vorgängerin der heutigen Hochschule für Technik (HFT), 1848 eine neue Ausrichtung erfuhr und einen Leiter brauchte. Mit 30 Jahren wurde Egle ihr erster „Direktor und Schulvorstand“. 45 Jahre behielt er die Leitung in seinen „festen und sicheren Händen“, schrieben Kollegen zu seinem 40. Dienstjubiläum.

„Nebenher“ baute Egle Wohnhäuser, Villen, Schulen, Kirchen, hatte eine Professur am Polytechnikum, der heutigen Uni, und war viele Jahre ehrenamtlicher „Res­taurationsbeirat“ für die Sanierung des Kirchenschiffs und den Bau des Hauptturms des Ulmer Münsters. 1857 erfuhr der Dellmensinger seine größte Würdigung, die Adelung und Ernennung zum Königlichen Hofbaumeister durch König Wilhelm I. Damit verbunden war die Renovierung des Neuen Schlosses. Er wurde Ehrenbürger von Ulm und Stuttgart, wo er auf dem Pragfriedhof bestattet ist. „Mein Vorgänger hat wohl keine Auszeit gekannt“, sagt der heutige Rektor der HFT, Prof. Rainer Franke. Egle sei für die Hochschule eine „zentrale Figur“: er habe die „Winterschule“ modern ausgerichtet. Egles Praxis-Orientierung bestimme auch heute noch die HFT. Es sei schade, dass von dessen Bauten nur noch wenige stehen, dazu gehöre das Hauptgebäude der HFT. Die Aula ist nach Egle benannt, und auch die wichtigste Auszeichnung für Studenten, der Joseph-von-Egle-Preis.

Aufgrund des riesigen Arbeitspensums besuchte Egle den Heimatort nur noch gelegentlich, erzählt Urgroßnichte Elisabeth Witzigmann. Aber 1842 habe er dort einen Antrag auf ein aktives Bürgerrecht gestellt. Vermutlich habe er die Familie besucht, wenn er in Ulm war. Und er habe wohl beim Umbau des Elternhofes mitgewirkt: die Gestaltung des Giebels unterscheide sich von der damaligen Bauweise. Sie freut sich, dass die HFT Kontakt hält, etwa mit der Einladung zur Verleihung des Egle-Preises.