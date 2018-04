Wahl Jörg Seibold bleibt Bürgermeister

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Mit einer deutlichen Mehrheit von 92,3 Prozent der Stimmen ist Jörg Seibold gestern für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Blaubeuren wiedergewählt worden. Erwartungsgemäß völlig chancenlos waren Seibolds Mitbewerber: Fridi Miller erreichte 2,8 Prozent, Karl Scherm 1,1 Prozent der Stimmen, auf „Sonstige“ entfielen 3,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei den 9594 wahlberechtigen Blaubeurern lag gestern bei 33,9 Prozent und damit etwas über der von vor acht Jahren. Damals war Seibold ohne Mitbewerber bei einer Wahlbeteiligung von 32,1 Prozent auf einen Stimmenanteil von 98,4 Prozent gekommen.

„Ich bin zufrieden, glücklich und dankbar“, kommentierte Seibold sein gutes Ergebnis. So abgebrüht sei er nicht, dass ihm diese 92,3 Prozent und das damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen der Blaubeurer nicht nahe gingen. Der 49-Jährige kündigte im Rathaus vor rund 100 Interessierten an, auch in den kommenden acht Jahren, möglichst viele Blaubeurer bei Entscheidungen und bei der weiteren Entwicklung der Stadt einzubinden. „Wir müssen an einem Strang ziehen. Kommunalpolitik ist ein Gemeinschaftsspiel.“ Der neue und alte Bürgermeister ist überzeugt, dass „die richtigen Konzepte auf dem Tisch liegen“, um die Stadt weiter zu entwickeln. Das Wahlergebnis gebe ihm nun den Schwung, diese anzupacken. „Heute freuen wir uns über das Ergebnis, morgen krempeln wir die Ärmel hoch und setzen uns miteinander für die Stadt ein.“ Stadtrat Erich Straub, der gestern auch als Wahlleiter fungierte, gratulierte Seibold und wünschte ihm weiter so viel Lust am Beruf wie bisher: „Ich wünsche mir, dass Sie so weiterarbeiten können, wie wir das von Ihnen gewohnt sind.“

Gefeiert hat Jörg Seibold gestern – wie angekündigt – natürlich auch noch: Gemeinsam mit seiner Familie und den rund 100 Gästen stieß er auf seinen Wahlsieg an.