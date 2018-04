Bürgermeisterwahl Jochen Stuber wirbt um Vertrauen für zweite Amtszeit

Kirchberg / Von Beate Reuter-Manz

Die Kirchberger und Sinninger scheinen zufrieden mit der Arbeit ihres amtierenden Bürgermeisters Jochen Stuber, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. Trotz schönsten Grillwetters mitten im Frühjahr füllten am Donnerstag viele Interessierte die Festhalle. Dort ging die Kandidaten-Vorstellung ruck-zuck über die Bühne, nachdem Dauerbewerberin Friedhild Miller aus Sindelfingen ihr Kommen kurzfristig abgesagt hatte.

Aufmuntende Worte vom Vorsitzenden des Wahlausschusses und Moderator Paul Altenhöfer zeigten Erfolg und die Bürger schöpften nach anfänglichem Zögern ihre Fragerunde aus. Heftige Kritik blieb aus, einmal abgesehen von der Beschwerde eines Sinninger Unternehmers, der eine alte Geschichte erneut aufs Tapet brachte. Es geht um einen Versicherungsstreit nach einem Brand seines Betriebs für Großholz-Handel, um Grundstücke des Marktes Altenstadt, deren Pachtverträge jetzt auslaufen, sowie um den Bau des Hochwasserschutzdamms. Der Beschwerdeführer sieht die Entwicklung seines Unternehmens eingeschränkt, sprach von einem Schildbürgerstreich und warf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat Handeln „aus der untersten Schublade“ vor. Der Dammbau sei ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats gewesen und er habe zehn Jahre lang Zeit gehabt, mit einem Geländekauf Fakten zu schaffen, konterte Stuber. Und: „Sie können jetzt im Genehmigungsverfahren Ihre Einwände vorbringen. Wenn etwas nicht rechtens wäre, dann wird es geklärt.“

Berthold Büchele war das viel genutzte Dorfhaus ein Anliegen. Es gehört der katholischen Kirche und wird gemeinsam mit der bürgerlichen Gemeinde umgetrieben. Er bat darum, den zum Jahresende auslaufenden Vertrag fortzuführen. Eine Bürgerin aus Sinningen beklagte erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Durchgangsstraße und massive Lärmbelästigungen. Ihre Bitte: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer prüfen. Eine Anwohnerin des Neubaugebiets Häldele stört sich an Rasern in der Tempo-30-Zone. Stuber will allen vorgebrachten Anregungen nachgehen. Geschwindigkeitsbegrenzungen benötigten beim Landratsamt eine gute Dokumentation und schlagkräftige Argumente, merkte er an.

Zuvor hatte der 46-Jährige in einer knapp zehnminütigen Vorstellungsrede wichtige Ziele seiner zweiten Amtszeit benannt: Demnach sieht Stuber im Ausbau der Kindertagesstätten den Schwerpunkt. Weil der Kindergarten-Bestand schwerlich aufzustocken ist, werde eine Umnutzung leer werdender Räume in der Werkrealschule geprüft. Der Gemeinderat wird in Klausur das zwei Millionen Euro teuren Projekts beraten. Rund eine Million Euro sind zu schultern für den Bau eines gemeinsamen Feuerwehr-Gerätehauses am Ortsausgang Richtung Sinningen. Zusätzlichen Wohnraum will Stuber im Häldele, aber auch im Ortsteil Sinningen schaffen. Als teure Herausforderung bezeichnete er das „schnelle Internet“, ein Thema, „für das wir eigentlich gar nicht zuständig sind“. Pflichtaufgabe ist hingegen das Sanieren maroder Straßenzüge. „Das Priorisieren wird für den Gemeinderat in den nächsten Jahren das Hauptthema sein“, kündigte Stuber an und machte deutlich, dass „nicht alles auf einmal geht.“

Präsent sein

Im Rückblick bewertete der Schultes die Renaturierung des zwei Kilometer langen Mauchenbachs als Erfolg. Sie sei Basis gewesen für alle baulichen Weiterentwicklungen. Froh ist er, dass die Marktstraße 8, die neue Ortsmitte, so gut gelungen sei, „und wir jetzt sogar am Sonntag Nachmittag ein geöffnetes Café haben.“ Stuber versprach seinen Zuhörern, auch in der zweiten Amtszeit „immer präsent und offen zu sein, so dass wir gemeinsam etwas Gutes erreichen können.“