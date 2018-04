Wahl Jochen Stuber gewinnt die Wahl in Kirchberg

Kirchberg / Matthias Stelzer

Jochen Stuber bleibt Bürgermeister in Kirchberg an der Iller. Der 46-Jährige setzte sich gestern bei der Wahl mit 94,8 Prozent der Stimmen durch. Gegen den Amtsinhaber trat nur die Sindelfinger Dauerkandidatin Fridi Miller an. Die 48-Jährige konnte schließlich 3,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. In Kirchberg gingen gestern 850 Berechtigte zu Wahl gegangen, was einer Beteiligung von 53,4 Prozent entspricht.

Der parteilose Jochen Stuber ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde mit 2050 Einwohnern. Er hatte sich seinerzeit im zweiten Wahlgang mit 48,14 Prozent durchgesetzt. Auch gegen seinen Vorgänger, Herbert Pressl, der zugleich CSU-Funktionär im Kreis Neu-Ulm war.