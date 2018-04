Jahrmarkt Jahrmarkt in Vöhringen lockt Besucher an

Jahrmarkt in Vöhringen lockt Besucher an

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Die strahlende Sonne und rund 90 Verkaufsstände haben am Sonntag schon vormittags zahlreiche Besucher in die Vöhringer Stadtmitte zum 32. Jahrmarkt gelockt. Das Warenangebot war riesig und einige Neuigkeiten gab es auch zu entdecken: Der rote Bus, die fahrbare Bar, war heuer etwa neben einem Verkaufsstand für E-Zigaretten aufgestellt. Dieser Betrieb ist ein Neuling in der Stadt und seit kurzem in der Bahnhofstraße zu finden.

Die meisten Geschäfte in der Innenstadt haben ihre Läden geöffnet, oder waren sogar mit einem Stand am Straßenrand vertreten. Ein kleiner Verkaufsstand mit zahlreichen Dekorationsartikeln fiel besonders auf: Hier gab es leckere Törtchen – und für die an den Gerätschaften interessierten Besucher natürlich auch Tipps von der Fachfrau.

Musik aus dem Wilden Westen

Bunte Luftballons und Spielwaren zogen vor allem die Kinder an. Und auch Ferienreisen waren ein beliebtes Thema. In der Ulmer Straße war dazu ein komfortables Wohnmobil vorgefahren und in der City legte ein Fahrzeug des Stuttgarter Flughafens einen Stopp ein.

Zudem gaben die Illertal-Cowboys aus Illerberg nicht nur den Ton an, sondern sie hatten auch einen Grill angeheizt. Die Band untermalte den Genuss der Spareribs mit Musik aus dem Wilden Westen. Und erinnerten damit vor allem die älteren Besucher an die längst vergangene Jugendzeit und an den Traum von einer Reise in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Insgesamt war die Verköstigung der Besucher international: Es gab etwa griechische und türkische Leckerbissen, die Auswahl wurde durch schwäbische Hausmannskost ergänzt.