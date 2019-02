Regglisweiler Jahresziel im Heimatverein ist Ökologie

Regglisweiler / Manuela Rapp

Wer sich mehr als 1220 Stunden ehrenamtlich um das Erscheinungsbild von Regglisweiler kümmert, dem muss sein Wohnort wirklich am Herzen liegen. Und mal ehrlich, die „Dunkelziffer“ der geleisteten Arbeit dürfte noch weitaus höher sein. Dass es so schön wächst, blüht und gedeiht, dafür steht der örtliche Heimatverein mit seiner Vorsitzenden Martina Aubele an der Spitze. Diese zählte bei der Jahreshauptversammlung im Sängerstüble eine ganze Menge auf, was die Mitglieder so alles für ihren Ort machen: Sie betreuen, pflegen und bepflanzen die Anlagen am Bürgerhaus, in der Mittelstraße, in der Brandenburger Straße und die Illerfähre. Sie sorgen für Blumenschmuck an den Ortseingangstafeln und an einigen Feldkreuzen. Sie kümmern sich um das Becken am Nepomukdenkmal, reinigen es sogar wöchentlich, fegen den Bereich um die Bänke.

Doch das ist noch nicht alles: Sie halten den Kräutergarten ganzjährig in Schuss. Außerdem ist da das Kneippbecken, das von Mai bis Oktober teilweise mehrfach in der Woche gereinigt und frisch befüllt wird. Noch nicht genug der Aktivitäten: „Unsere Veranstaltungen Schnittkurs, Maibaumkranzen und Maibaumfeier sowie der Heimatabend mit Dorf­quiz wurden gut angenommen“, freute sich Martina Aubele in ihrer Rückschau. Schöne Preise gab es darüber hinaus für die Gewinner des Dorfquiz’ und für die Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs.

Der Fokus liegt jedoch auch auf den Brandenburgschulen. Da brachte sich der Heimatverein der Vorsitzenden zufolge beim Mittelalterprojekt mit ein, und die Schüler machten, begleitet von Ulrike Widmann, eine lehrreiche Wanderung über die Ortsgemarkung. Nur der Besuch des Kräutergartens, in dem Heilpflanzen blühen, die schon im Mittelalter verwendet wurden, fiel im wörtlichen Sinne schnell ins Wasser.

Obgleich schon stark ökologisch unterwegs, gibt sich der Heimatverein heuer sogar ein eigenes Jahresthema, wie Martina Aubele im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE erläuterte. Dies sei der momentanen Situation geschuldet. „Wir setzen ganz verstärkt auf Ökologie, auf Artenreichtum, auf naturnahe Gärten, auf alles, was dazu gehört.“ Alle Welt spreche davon, sage, man müsse sich dafür engagieren: „Wir leisten unseren Beitrag“, bekundet sie. Wichtig dabei: die Einbindung der Schulen. Es gelte, bereits bei Kindern das Bewusstsein für die Ökologie zu wecken. „Das ist immer eine Generationenfrage“, findet die Vereinschefin, denn der Samen müsse bei den jungen Leuten gesät werden, damit er aufgeht.

Zur Förderung des gesetzten Jahreszieles soll Aubeles Worten zufolge auch mehr Geld aus der Vereinskasse fließen. Es gäbe schon verschiedene Ideen, verrät sie, „die Bevölkerung wird davon profitieren“. Passend dazu ist der Vorschlag von Mitglied Gabi Häußler, einen Sonderpreis für einen besonders ökologisch gestalteten Garten oder öffentliche Fläche auszuloben. Mit großem Beifall wurde in diesem Zusammenhang jedenfalls die Ankündigung von Roland Haselhofer aufgenommen, noch heuer eine kleine Bienenweide mit 30 Ar zur Verfügung zu stellen.

Bienenweide anlegen

Klaus Greck, der Grüße aus dem Rathaus überbrachte, zeigte sich sehr stolz auf den Heimatverein, zu dessen Mitgliedern er selbst zählt. „Das ist ein tolles Bild, wenn man durch den Ort kommt, das sagen auch viele Fremde“, meinte der stellvertretende Bürgermeister. Dieser Meinung war ebenfalls Gerhard Häußler, der die Grüße der örtlichen Vereine überbrachte. „Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das ganze Jahr geleistet wird.“ Dazu hat Schriftführer Ferdinand Seemüller ausgerechnet, dass die rund 1220 Arbeitsstunden 30 Arbeitswochen entsprächen bei einer zugrunde liegenden 40-Stunden-Woche.

Beim „allerliebsten Tagesordnungspunkt“ der Vorsitzenden, den Ehrungen, konnte sie Herbert Funk für 50 Jahre als engagiertes Mitglied danken und eine entsprechende Urkunde übergeben.