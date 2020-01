Seit 30 Jahren ist Dirk Koreng Gast beim Dietenheimer Neujahrsempfang. Der Heeressoldat, stationiert in Stadtallendorf in Mittelhessen, legt oft Exerzitien im Kloster Brandenburg in Regglisweiler ein und lernte so die Stadt kennen. Bürgermeister Christopher Eh überreichte dem Dietenheim-Fan deshalb eine Stadt-Krawatte. © Foto: Beate Reuter-Manz