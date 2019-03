Das Verkehrsministerium verspricht Amstetten wieder einen IRE-Halt, sagt aber nicht wann. Die Bahn schon: Frühestens Ende 2025. Vor Ort ist man jetzt enttäuscht.

In Amstetten sollen wieder schnelle IRE-Züge halten. Das hat Ministerialdirektor Uwe Lahl vom Verkehrsministerium in Stuttgart am Dienstag in einem Interview mit unserer Partnerzeitung Südwestpresse Ulm angekündigt. Der Ministerialdirektor nannte dabei aber keinen konkreten Termin, wann die schnellen IRE wieder in Amstetten halten, sondern hat stattdessen auf den Bau der Schnellbahntrasse zwischen Stuttgart und Ulm verwiesen: Erst wenn der Fernverkehr auf der Filstalbahn weg sei, wolle das Ministerium den IRE-Halt in Amstetten wieder einführen. Doch das wird wohl eine Weile dauern.

