Die Münchner Finanzholding Dubag steigt bei insolventem Autozulieferer Räuchle in Dietenheim ein.

Die Entscheidung ist gefallen: Am Mittwoch ist die Räuchle-Belegschaft darüber ins Benehmen gesetzt worden, dass die Münchner Finanzholding Dubag als Investorin beim insolventen Dietenheimer Automobilzulieferer einsteigen wird. Sie ging in einem Bewerbungsverfahren mit mehreren potenziellen Geldgebern als Siegerin hervor. Ihr Konzept für einen langfristigen Erhalt des Mittelständlers überzeugte den Gläubigerausschuss, dem die beteiligten Banken, die Bundesagentur für Arbeit und Kreditversicherer angehören.

Dubag hatte bereits vor der Insolvenz Interesse an einer Partnerschaft mit dem Mittelständler aus Dietenheim angemeldet und war auch die erste Bieterin nach dem Insolvenz-Antrag.

Nicht nur für Mitarbeiter und Kunden, sondern auch für die Gläubiger sei ihr Konzept „eine sehr gute Lösung, weil langfristig und nachhaltig“, urteilt Sachwalter Dr. Matthias Hofmann. Der Fachanwalt, der die Investorensuche im Interesse der Gläubiger begleitet hat, berichtet auf Anfrage von vier weiteren Angeboten. Sie seien mit dem Konzept der Dubag vergleichbar, aber wären mit Unwägbarkeiten und langwierigen Verhandlungen verbunden gewesen. „Die Dubag-Lösung ist demgegenüber kurzfristig umsetzbar“, formuliert Hofmann einen entscheidenden Vorteil der Münchner.

Geschäftsführer stellt sich Belegschaft vor

Räuchle war in den vergangenen Wochen von einem mehrköpfigen Team der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz um den Sanierungsexperten Christian Pleil und um den Fachanwalt für Insolvenzrecht von der Kanzlei Pohlmann Hofmann überwacht und begleitet worden. Der Präzisionsteilehersteller, der sich seit dem 6. Dezember in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet, habe sich unterdessen mit Hilfe insolvenz-rechtlicher Sanierungsinstrumente, der Zwischenfinanzierung einer beteiligten Bank „und nicht zuletzt mit Unterstützung der Lieferanten und Kunden“ stabilisiert, berichtet Hofmann.

Der Geschäftsführer der Münchner Finanzholding stellte sich am Mittwoch in einer Betriebsversammlung vor. Vor Mitarbeitern sprach Dr. Michael Schumann von viel Arbeit, die man „gemeinsam mit dem guten Team bei Räuchle“ angehen wolle, um das Unternehmen trotz der Herausforderungen der Automobilbranche fit für die Zukunft zu machen. Das Konzept sieht seinen Worten zufolge eine „strategische Ausrichtung auf zukunftsorientierte Produkte“ vor. Welche Summen in welche Unternehmensteile investiert werden, war nicht zu erfahren.

Als langfristiges Ziel nannte der Dubag-Mann jedoch, zur „Nummer fünf weltweit“ aufsteigen zu wollen, berichtet ein Mitarbeiter von der Versammlung, bei der es am Ende Applaus gegeben habe. Der Räuchle-Geschäftsführer und Gesellschafter Willi Gaule will die Übergabe des Unternehmens bis zu seinem Ruhestand im Sommer begleiten. Entscheidend sei gewesen, die Zukunft zu sichern. „Dass dies jetzt gelungen ist, freut mich für unsere Mitarbeiter und für die Region“, lässt Gaule über eine Pressenachricht mitteilen. In den nächsten Wochen wird ein Insolvenzplan erarbeitet. „Die finale Entscheidung über die Annahme treffen die Gläubiger“, teilt Sanierungsberater Plail mit. „Die Weichen sind gestellt.“

Ganz so optimistisch sieht die IG Metall die Lage nicht. Zwar seien Betriebsrat und Gewerkschaft im Bieterverfahren nicht beteiligt gewesen. „Doch das ein oder andere kommt natürlich bei uns an“, berichtet Christian Velsink, der zuständige Gebietsleiter der IG Metall. Zum Beispiel die Nachricht, dass auch das Dubag-Konzept ohne Personalabbau nicht zu realisieren sein werde. „Es geht also um die Frage, in welcher Größenordnung Personal abgebaut wird und in welcher Form: Frührente, Transfer-Gesellschaft, Altersteilzeit?“

Gespenst Entlassungen

Die Stimmung im Unternehmen sei geprägt von Unsicherheit, sagt der Gewerkschafter. „Wenn das Gespenst von Entlassungen umgeht, dann ist das natürlich beängstigend.“ Umso länger die Hängepartie andaure, umso öfter orientierten sich Fachkräfte nach anderswo hin. Es habe aus diesem Grund schon etliche Eigenkündigungen gegeben.

