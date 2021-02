Viel Schnee, wenige Kunden: Händlerinnen und Händler in der Region bleiben in diesem Winter auf einem Großteil ihrer Ware sitzen. Auch die Lager von Margit Drechsler-Fuchs und Ralf Drechsler sind voll. Das Ehepaar betreibt in Erbach das Modehaus Drechsler-Fuchs und einen Kinderladen. Das Video-In...