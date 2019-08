12,4 Kilometer Glasfaserkabel wurden in zwei Jahren im ganzen Ort verlegt. Mitunter gerade mal drei Megabit pro Sekunde schaffte die alte Internetleitung in Westerstetten – schnelles Surfen ist damit unmöglich. Doch das ist jetzt Geschichte. Westerstetten ist seit einer Woche technisch ans Glasfasernetz und damit an Internetgeschwindigkeiten von 50 bis zu 300 Mbit pro...