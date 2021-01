Das Haus funktioniert ohne Internet – zum Glück.“ Reka Kiforne-Völfinger ist Mitte Dezember mit ihrem Ehemann und den drei Kindern in ihr neues Haus in Blaustein-Weidach gezogen. Nicht in irgendein Haus, sondern in ein Smarthome. Heizung, Lüftung, Spülmaschine – all das lässt sich im neu...