Natur Insektensterben: Blumenwiese statt Rasen

Hanns Roggenkamp verteidigt die Landwirtschaft

Produktion In der anschließenden Diskussion führte vor allem der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen, Hanns Roggenkamp aus Weilersteußlingen, das Wort. Er verteidigte die Landwirte. „Wir stehen in Konkurrenz zu Ländern wie Brasilien, Russland und USA, wo ganz anders produziert wird“, sagte er. Und der Verbraucher sei nicht bereit, viel Geld für Lebensmittel auszugeben. Im Übrigen gebe es in Baden-Württemberg relativ kleinflächige Landwirtschaft. Die Verschmutzung der Flüsse sei mehr dem Verbraucher zuzuschreiben als der Landwirtschaft. So trage die Antibabypille einen großen Anteil an der Hormonbelastung. Und das nachweisbare Abbauprodukt des in Unkrautbekämpfungsmitteln enthaltende Glyphosat sei das gleiche wie das von Reinigungsmitteln.