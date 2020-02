Illustrer Besuch in Blaubeuren: Ann-Sophie Ellerkamp, Zwölftklässlerin aus Abu Dhabi und angehende Modedesignerin, hat in dieser Woche ihren Großeltern in Blaubeuren einen Besuch abgestattet. Das Besondere: Die 17-Jährige kann sich bei ihrer Oma Liselotte Hintz dafür bedanken, dass sie nun in Paris ein Studium am renommierten Esmod-Institut beginnen kann. Zum einen für die Inspiration, denn schon als kleines Kind „wusste ich, dass mich das Schneidern begeistert“, sagt die junge Frau. Das Buch mit Entwürfen und Aufzeichnungen der Oma, die aus Merklingen stammt und Damenschneiderin gelernt hatte, und Sommerferien-Nähkurse bei Glaeser in Ulm festigten das Ziel. Zum anderen hatten Oma und Opa für ein Kleid aus Zeitungspapier fleißig Material für Ann-Sophie gesammelt. Mit diesem und weiteren Kunstwerken aus einem Schulprojekt bewarb sich Ellerkamp bei verschiedenen Mode-Instituten und entschied sich nun für Paris, wie sie sagt.

Als Thema ihres Kunstprojekts, in dem elf Kunstwerke entstanden, hat sie „Third Culture Kid“ (Drittkulturkind) kreiert. Denn Ann-Sophie wuchs mit ihrer deutschen Mutter Alexandra und ihrem holländischen Vater Eric Ellerkamp in Budapest auf und wurde an internationalen Schulen in Englisch unterrichtet. Die Woche in Blaubeuren: Entspannung pur für Ann-Sophie. „Hier kann ich relaxen, wandern und fahrradfahren“, schwärmt das Großstadtmädel.