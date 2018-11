Infrastruktur Innovationsregion soll regionales Netzwerk aufbauen

- / Helga Mäckle

Es gibt viele Themen, die wir gemeinsam besser voranbringen können, es gibt viele Interessen, die es zu bündeln gilt.“ Mobilität sei zum Beispiel eines dieser Themen, mit dem sich alle Mitglieder der Innovationsregion Ulm beschäftigen, beschäftigen müssten, sagt der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch. Und das gehe am besten gemeinsam, denn der Verkehr mache ja nicht an einer Stadtgrenze Halt, sondern sei hochkomplex über Städte, Gemeinden, Kreise und ganze Regionen miteinander verwoben.

Daher müsse man Mobilität auch gemeinsam denken – Rad, Bus, Auto, Bahn. „Das Nebeneinander soll zu einem Miteinander werden“, sagt Czisch. Und das gelinge am besten in einem großen Netzwerk, in dem sich alle Beteiligten austauschen. Eben dieses soll die Innovationsregion, deren Vorsitzender Czisch derzeit ist, nun auf- und ausbauen. Dem Verein gehören 90 Mitglieder an, ein Drittel kommt aus den Bereichen Verwaltung und Bildung, die restlichen zwei Drittel sind Wirtschaftsunternehmen von der Bank über den Mittelständler bis hin zum Weltunternehmen (siehe Infokasten).

Verein ist 20 Jahre alt

Der Vorstand der Innovationsregion hat sich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder getroffen, um zu überlegen „was sind die Themen von morgen“ für den Wirtschaftsraum Ulm/Neu-Ulm, sagt Czisch. Das wurde nötig, weil die Arbeit des Vereins, der im Oktober sein 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, in der Vergangenheit kritisiert, gar in seiner Existenz in Frage gestellt wurde.

Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, sprach in seiner Haushaltsrede jüngst denn auch von einer „Neuausrichtung“ des Vereins. Hatte sich dieser bislang zu einem großen Teil mit dem Fachkräftemangel auseinandergesetzt, gehe es nun schwerpunktmäßig um die Zukunftsthemen Digitalisierung, Energie und Mobilität. Und: Die Innovationsregion solle „verstärkt in das Gewerbeflächenmarketing einsteigen“, sagte Scheffold im Kreistag.

Auf Nachfrage stellte der Landrat klar, dass damit nicht gemeint sei, dass die Innovationsregion tatsächlich selbst Gewerbeflächen in der Region anbiete oder verkaufe. Generell bleibe die Planung, Umsetzung und Abwicklung sämtlicher neuer Arbeitsfelder der Innovationsregion bei den jeweiligen Gebietskörperschaften. „Aber wir müssen die Dinge gemeinsam denken.“

Kontakte aufbauen

Als Beispiel nennt Scheffold einen Hamburger Unternehmer, der sich in der Region Ulm/Neu-Ulm ansiedeln will. Er soll bei seiner Suche zum einen natürlich auf die Internetseite der Innovationsregion stoßen und dort dann alle wichtigen Informationen über die Region finden, sei es über den Stand der Digitalisierung, über Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zum Angebot im öffentlichen Nahverkehr und freien Gewerbeflächen. „Das alles muss so gestaltet werden, dass der Außenstehende gar nicht wahrnimmt, dass er sich auf mehreren Plattformen bewegt“, erklärt Scheffold: „Wir treten vernetzt nach außen auf.“ Dazu müsse man zunächst Kontakte aufbauen zu Verbänden, Unternehmen, Dienstleistern.

Die Vernetzung ist auch für den Ulmer OB der wichtigste Punkt. Als Konkurrenz etwa zum Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm sei die neu aufgestellte Innovationsregion keinesfalls zu sehen. Der Verkauf von städtischen Grundstücken und die Vermittlung von privaten Objekten als Gewerbeflächen ist eine der Kernaufgaben des Stadtentwicklungsverbands. „Gewerbeflächen sind ein sehr knappes Gut“, sagt Czisch. Da der Stadtentwicklungsverband lediglich Flächen in Ulm und Neu-Ulm vermarktet und mit Blaustein, Dornstadt, Elchingen und Nersingen kooperiert, sieht Czisch auch hier viel Potenzial für eine Zusammenarbeit mit der Innovationsregion: „Wir sind auch hier ganz kollegial unterwegs.“