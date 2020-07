Gesprochen wird in Laichingen schon lange darüber, aber jetzt ist es in trockenen Tüchern: Die Bäckerei Mangold hat einen Nachfolger, wenn Inhaber Peter Mangold in diesem, seinem 40. Betriebsjahr, Ende September aufhört. Die Bäckerei Bopp mietet sich vorerst ins Ladengeschäft ein. Die Brü...