Was war das für eine Freude, als am 1. Februar das Baustellencafé in Erbach eröffnete. Die Stadtverwaltung, die Donau-Iller-Bank als Vermieterin, der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) als Betreiber, Filiz Lemmermeyer als Wirtin und nicht zuletzt viele Erbacher selbst überschlugen sich mit Lo...