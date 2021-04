Wir bleiben im Kontakt“, sagt Ernst Joachim Bauer zu der Kundin an der Theke. Der Kontakt wird bleiben, aber er wird anders sein: per Telefon und Mail. Am 30. April schließen Ernst Joachim und Karin Bauer nach 35 Jahren die Tür ihrer Aegis-Buchhandlung in der Laichinger Radstraße. „Altershalb...