Infrastruktur Info-Tafeln auf Parkplatz

Heroldstatt / sgr

Auf dem Park-&-Ride-Parkplatz, der beim neuen Merklinger Bahnhof gebaut wird, sollen Schautafeln mit Informationen zu den archäologischen Funden im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Trasse und dem Ausbau der A 8 aufgestellt werden. Das hatte die Interessengemeinschaft für Geschichte aus Merklingen sowie aus Nellingen vorgeschlagen. Das wiederum begrüßte der Verwaltungsrat des Verbands Region Schwäbische Alb in seiner Sitzung in Heroldstatt: „Wir wollen unsere Region schließlich entwickeln – und wer in die Zukunft gehen will, muss wissen, wo er herkommt“, sagte der Verbandsvorsitzende Klaus Kaufmann: Zu Größe und Form der Tafeln wollen die beiden Gemeinden Merklingen und Nellingen Vorschläge einbringen.