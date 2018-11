Mobilität In Langenau startet der Stadtverkehr

In Langenau startet der Stadtverkehr

Langenau / swp

Bald startet er, der Langenauer Stadtverkehr. Bereits im Jahr 2017 hatte der Langenauer Gemeinderat beschlossen, gemäß den Vorschlägen des Verkehrsplaners Ulrich Grosse in Langenau einen Stadtverkehr einzuführen. Nach europaweiter Bekanntmachung und der Ausschreibung durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat der Stadtverkehr Laupheim (SVL) den Zuschlag erhalten, so die Stadt Langenau in einer Mitteilung.

Fahrten im Stundentakt

Nun nimmt der Nau-Bus von 1. Dezember an seinen Betrieb auf. Der Midibus fährt im Stunden-Takt Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und samstags ab 7 Uhr. Zusätzlich wird es einen Abendverkehr in die Ortsteile sowie ins Gewerbegebiet A 7 von 21 bis 23 Uhr geben. Und das zu einem Tarif von 1 Euro pro Fahrt und Person in der Kernstadt und für alle im Dezember als Einführung sogar kostenlos.

Diese Informationen sowie der genaue Fahrplan liegen ab dem 30. November im Langenauer Rathaus und Bahnhof aus. Die Fahrpläne sind außerdem auf www.langenau.de und ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember auch auf www.ding.eu abrufbar.