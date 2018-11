Infrastruktur In Feldstetten und Suppingen leuchten bald LEDs

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Einstimmig haben die Räte grünes Licht für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Feldstetten und Suppingen gegeben. Die beiden Teilorte sind die letzte Etappe bei der Umstellung auf Leuchtdioden entlang der Laichinger Straßen. Bislang hat die Stadt 2200 Lampen mit LED-Technik ausgestattet. Nur im Baugebiet „Lindensteig III“ bleibt es bei den Metalldampflampen. Die historischen Leuchten in der Innenstadt, die hauptsächlich mit Energiesparlampen ausgestattet sind, werden ebenfalls nicht ausgetauscht, sagte Sachbearbeiter Manfred Braun in der Gemeinderatssitzung.

Rund 300 000 Euro wird die Sanierung kosten, maximal 68 100 Euro davon werden bezuschusst. Weil die Vergabesumme über der Grenze von 209 000 Euro liegt, müssen Liefer- und Montagearbeiten für die Straßenlampen europaweit ausgeschrieben werden. Die Kosten für die Umstellung auf die Leuchtdioden sollen sich aber in weniger als zehn Jahren amortisiert haben, erklärte Amtsleiter Günter Hascher – durch die dadurch eingesparte Energie. Im Zeitraum seit 2011 habe die Stadt trotz neuer Baugebiete etwa 233 000 Kilowattstunden Strom eingespart. Hascher will dazu dem Gemeinderat in Kürze eine detaillierte Vergleichsstudie vorlegen. Gisela Steinestel (IGEL) freute sich derweil, dass dadurch rund 2,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden konnten, wie der Fachplaner errechnet hat. Werner Scheck (BWV), regte an, die LED-Leuchten in einer für Insekten verträglichen Stärke zu verwenden. Das sei seitens der Verwaltung bereits berücksichtigt worden, erklärte Sachbearbeiter Braun dazu.

Wenn Bäume und Sträucher aus privaten Grundstücken das Licht der Straßenlampen verdunkelten, könne das stets problemlos mit den Besitzern geklärt werden, erklärte Hascher schließlich auf Nachfrage von Alexander Frank (BWV).