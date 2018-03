Moment mal In der falschen Gemeinde

Ulm / Petra Laible

Nochmal Schwein gehabt, Blaubeu­ren. Das muss so gesagt werden. Die selbsternannte „Aufdeckungspolitikerin“ Friedhild Miller aus Sindelfingen hat nach ihren jüngsten Erfahrungen bereits eine Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten in Blaubeuren abgesagt. Weil sie sich so ein Publikum echt nicht mehr antun will. Ihre Bewerbung für den Chefposten im Rathaus allerdings erhält sie aufrecht. Stichwort: „Fridi goes Bürgermeister der Herzen“, wie sie das auf ihrer Homepage ausdrückt.

Vermutlich jedoch ist ihre Absage das, was man als eine Win-win-Situation bezeichnet: Friedhild Miller, die sich sonst locker Fridi nennt, muss sich nicht ärgern. Und den Blaubeurern bleibt zumindest eine Publikumsbeschimpfung erspart, wie sie die Obermarchtaler erst vor ein paar Tagen über sich ergehen lassen mussten. Auch dort – wie in vielen weiteren Kommunen – tritt die 48-Jährige für das Bürgermeisteramt an.

Beim Infoabend in der Mehrzweckhalle kündigte die Dauerbewerberin vor 450 Leuten an, „die Arbeit und das Gutsherrenamt der Obrigkeit“ kritisch zu hinterfragen, sie wolle einen Bürgerhaushalt einführen und Bürgerentscheide. Die Gemeinde sei von „schwarzem Filz geprägt“, von Korruption.

Nicht allen stand der Sinn nach Friedhild Millers Rächerin-der-Enterbten-Show. Einige standen auf und verließen die Halle. Das brachte die zukünftige Bürgermeisterin der Herzen, die wie stets ein Shirt mit Peacezeichen trug, zum Kochen: „Ihr seid so falsch, Anstand habt ihr keinen. Ihr braucht mich nicht zu wählen, weil ihr die falschen Bürger in der falschen Gemeinde seid“, wetterte sie und verließ die Halle. Wo wir jetzt bei richtig und falsch angelangt sind: Könnte auch sein, dass die Fridi nicht ganz am rechten Ort war.