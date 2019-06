Das historische Gebäude direkt an der Bahn bei Lauterach hat seit Donnerstag einen neuen Eigentümer.

Das ehemalige Bahnwärterhäuschen bei Lauterach, wenige Meter von der Donau und ein gutes Stück von weiterer Bebauung entfernt, hat am Donnerstag bei einer Versteigerung in Berlin für 49 000 Euro den Eigentümer gewechselt. Das Startgebot lag bei 30 000 Euro. Zum ehemaligen Wärterhäuschen gehören ein kürzlich gerodeter und neu angelegter Wald sowie ein Fläche mit Äpfel- und Walnussbäumen – insgesamt etwa 2300 Quadratmeter groß. Der Mann, der für die Firma an der Versteigerung teilnahm und den Zuschlag erhielt, will ungenannt bleiben. Was er mit dem Areal vorhat, konnte er noch nicht sagen. Sobald er im Grundbuch eingetragen ist, wolle er Gespräche mit den örtlichen Behörden aufnehmen.

Die Gemeinde fordert für eine weitere Nutzung der 1865 errichteten Immobilie den Anschluss an das Wasser- und Abwassersystem, wie es im Versteigerungskatalog heißt. Ferner, dass dem bisherigen Eigentümer zuletzt gestattet worden war, in dem Gebäude, das im Außenbereich liegt und ohne Heizungs- und Sanitäranlagen auskommt, seinen ständigen Wohnsitz zu nehmen. Die Gemeinde prognostiziert für die Nachrüstung Kosten im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

In 1000-Euro-Schritten zum Bahnwärtshaus

Letzteres bestätigte Bürgermeister Bernhard Ritzler auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE bereits am Mittwochabend – und ergänzte, dass der künftige Eigentümer an das Haus nichts anbauen darf, weil das Areal im unbeplanten Außenbereich liegt. Ungeachtet dessen sagte Ritzler: „Das Gebäude liegt idyllisch.“ Die Immobilie war dem Bürgermeister zufolge nie im Eigentum der Gemeinde, wurde vor etwa zehn Jahren von der Deutschen Bahn an eine Privatperson verkauft. Die Folgekosten, die auf der Versteigerung angedeutet wurden, hielten einige Interessenten nicht davon ab, auf Haus samt Grundstück zu bieten. In 1000-Euro-Schritten wurde das Bahnwärterhaus dabei schnell teurer. Zunächst waren mehrere Telefonbieter unter sich, als die Marke von 40 000 Euro erreicht war, steigerte auch der Mann im Saal mit, der letztlich den Zuschlag erhielt.

