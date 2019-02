Feuerwehr Immer häufiger auf die Autobahn

Sabine Graser-Kühnle

In ihrer Hauptversammlung hat die Merklinger Feuerwehr mit gemischten Gefühlen auf das abgelaufene Jahr zurückgeblickt. Kommandant Rainer Voigtländer verfügt über eine 44-köpfige aktive Mannschaft, die 53 Mal ausrücken musste. Und hier zeigte sich schon der erste Wermutstropfen: Die Zahl der Einsätze lag in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um die 30, mit 53 sei ein Zenit überschritten, der jedoch unaufhaltsam steigen werde: „Wir werden immer mehr angefordert werden, und wie sich herausstellte, noch längst, bevor die Autobahn fertig ausgebaut ist“, sagte Voigtländer.

Interessant ist auch die Verteilung der Einsätze. Die Statistik belegt, dass sich der ursprüngliche Zweck der Feuerwehr längst verlagert hat: Während die Wehr zu 17 Bränden gerufen wurde, ist sie 36 Mal zu Verkehrsunfällen und anderen technischen Hilfseinsätzen ausgerückt. Und zwar meist tagsüber, wenn die meisten Menschen unterwegs sind. Lediglich zu acht Einsätzen mussten die Kameraden nachts nach 22 Uhr ausrücken. Die Tagesverfügbarkeit der Aktiven ist demnach eines der höchsten Güter der Feuerwehr, weshalb der Kommandant besonders den Arbeitgebern dankte, die ihre Leute während der Arbeitszeiten für die Einsätze freistellten. 1238 Stunden wurden insgesamt geleistet.

Ihren Nachwuchs bildet die Merklinger Wehr selbst aus. 16 Jugendliche zieht sie heran, das sind fünf mehr als im Jahr zuvor, drei davon sind Mädchen. Anfang 2018 stiegen zwei in die aktive Wehr auf. Auch heuer stehen Wechsel von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr an, berichtete Jugendleiter Andreas Baumann.

Akribisch dokumentieren

Um fit für die Notfälle zu sein, nehmen die Feuerwehrleute vieles in Kauf: Rund 670 Stunden ihrer Freizeit opferten sie für Übungen. Dennoch appellierte Voigtländer dringend an eine bessere Übungsdisziplin. Zusätzliche Stunden investieren die Kameraden in Fortbildungen und Leistungsabzeichen. Schon die Grundausbildung ist knackig und hier wurde vom Gesetzgeber nachgeschärft. Nicht nur, dass Kurse, Leistungsabzeichen und Einsätze vorzuweisen sind, mittlerweile ist eine zweijährige Aktivität vorausgesetzt. Nicht zuletzt muss alles akribisch dokumentiert werden. „Das ist unendlich zeitraubende Bürokratie. Aber ohne diese Dokumentation können wir in Teufels Küche kommen“, sagte der Kommandant. Angesichts der Tatsache, dass die Feuerwehrleute sich allesamt ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft stellen, werden solche strengen Vorgaben nur mit hilflosem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen.

Erst recht unverständlich sei die immer weiter um sich greifende Art, die Bezahlung der Rechnungen zu verweigern, die von der Kommune ausgestellt werden. „Die Versicherungen beschäftigen ganze Rechtsabteilungen damit, uns vorzurechnen, dass zu viele Feuerwehrleute eingesetzt waren, dabei war von denen noch nie einer in einem Einsatz dabei“, sagte Voigtländer. Wegen eines solchen Falls musste Merklingen vor das Verwaltungsgericht Sigmaringen – und hat gewonnen.

Eine außergewöhnliche Schulung absolvierten die Gruppenführer im Kraftfahrtausbildungszentrum der Bundeswehr in Dornstadt, sie ließen sich zu „Panzerknackern“ ausbilden. Hintergrund sind die von Bundeswehr und Nato verstärkt geplanten Manöver, bei denen auch Panzerkolonnen durch die Straßen fahren werden. „Sollte da einer von der Straße abkommen, stehen wir mit unseren derzeitigen technischen Hilfsmitteln eher hilflos da, in Dornstadt haben wir gelernt, einen Panzer zu knacken“, sagte Voigtländer.

Fahrzeug aus eigener Kasse

Weiter berichtete er vom Mannschaftstransportwagen, den die Wehr aus ihrer eigenen Kasse anschafft. Im März soll er geliefert werden. Voigtländer konnte bei der Versammlung langjährige Aktive ehren. Seit 25 Jahren ist Steffen Ruhland dabei, jeweils 15 Jahre Daniel Stark und Benjamin Danzer. Es gab auch Beförderungen. Die höchsten gingen an Voigtländer selbst, an Gerhard Moll und Manfred Weberruß, sie sind jetzt Hauptbrandmeister. Zum Brandmeister wurde Wolfgang Danzer befördert, Hauptlöschmeister sind nunmehr Siegfried Haßler, Hans-Jürgen Kohn und Jürgen Schneider, Andreas Ruopp erreichte den Rang des Oberlöschmeisters.