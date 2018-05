Gesellschaft Im Seniorenbüro laufen viele Fäden zusammen

Dornstadt / Von Thomas Vogel

Vier Wanderfreunde haben sich bereits zusammengetan, ferner größere Gruppen, die ebenfalls zu Fuß oder mit dem Pedelec gemeinsam Ausflüge unternehmen. Weitere Gruppen treffen sich zum Häkeln und Stricken, und zum Tischtennis-Spielen. Das Volksliedersingen hat sich bereits zum Publikumsrenner entwickelt. Auch einen Medientreff gibt es. Alle diese Aktivitäten haben einen gemeinsamen Ursprung: das Seniorenbüro im Familien- und Generationenzentrum (FGZ) in Dornstadt.

Im Juli 2017 eröffnet, kann das von einem Arbeitskreis organisierte Seniorenbüro als „Drehscheibe für Anfragen“ bereits erstaunliche Ergebnisse vorlegen. Die Ehrenamtlichen knüpfen Netzwerke, führen Leute mit gleichartigen Interessen zusammen, begleiten diese als Kümmerer bis es läuft. Darüber haben die Initiatoren Brigitte und Wolfgang Doster sowie Marianne Eisler unlängst im Gemeinderatsausschuss für Verwaltung, Finanzen und Soziales berichtetet.

Das Seniorenbüro ist Mitglied im Kreisseniorenrat, die Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros ist beantragt. Dadurch erwartet der Arbeitskreis weitere Anregungen. Das Büro ist beratend tätig bei Fragen zum öffentlichen Personennahverkehr wie zum Bürger-Ruf-Auto, wolle künftig aber in der Gemeinde mehr Präsenz zeigen, sagte Marianne Eisler. Noch seien die Verbindungen zu und mit Vereinen und Institutionen ausbaufähig. Bei Bedarf würden zudem die Angebote weiterentwickelt. Als großes Ziel nannte Wolfgang Doster, in Dornstadt einen „Gemeindeseniorenrat“ ins Leben zu rufen. Auch bat er, für den Gemeinderat einen Seniorenbericht verfassen zu dürfen.

Seniorenarbeit in der Gemeinde ist Doster zufolge allein schon wegen der demografischen Entwicklung unabdingbar. Stellten die über 60-Jährigen in Dornstadt derzeit etwa ein Viertel der Einwohner, so werde deren Anteil bis 2035 auf 37 Prozent steigen. Die bisherige Erfahrung zeige, dass sich manche Senioren mehr an „freien Gruppen“ orientierten, von Vereinen und deren Angeboten aber eher fernhielten. Was wiederum die Häklerinnen betrifft, so fertigten diese als erstes Stuhlkissen an für die KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg in Ulm, wie Brigitte Doster in ihrem Bericht erwähnte.

Das Seniorenbüro im FGZ ist donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie am jeweils letzten Donnerstag im Monat zusätzlich von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Wie Brigitte Doster sagte, falle darüber hinaus aber sehr viel organisatorische Arbeit an. Der derzeit fünfköpfige Arbeitskreis suche daher dringend Verstärkung. Unabhängig davon wird bereits eine Feier zum einjährigen Bestehen des Seniorenbüros vorbereitet: am 20. Juli von 17 Uhr an im Familien- und Generationenzentrum.