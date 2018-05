Vereine Im Restaurant Natur unterwegs

Regglisweiler / Kurt Högerle

Gundermannblättchen in flüssige Schokolade tauchen, auf diese Idee muss man erstmal kommen! Gundermann ist ein so genanntes Unkraut, das sich in jeden Garten stiehlt, und dessen Haupteigenschaft eigentlich seine Unscheinbarkeit ist. In Schokolade getaucht, schmecken die Blätter aber tatsächlich nach zarter Minze. Kirsten Klahold, die die Familiengruppe für den Schwäbischen Albverein aufbaut, hatte diese Idee und ein Dutzend weitere kulinarische Finessen dabei, als sich der Albverein am Herrgöttle mit etlichen Familien traf, um mehr über das Restaurant Natur zu lernen.

„Viele Pflanzen sind essbar“, sagte Klahold bei der Wanderung, „aber esst wirklich nur das, was ihr sehr genau kennt.“ Dann stellte sie die wichtigsten Pflanzen vor, beginnend beim berühmten Gänseblümchen und dem Löwenzahn, aber auch unbekanntere wie die vitaminreiche Vogelmiere und verteilte Aufgaben an Kinder und Eltern, welche Pflanzen sie für das große Picknick oberhalb der Halde auf einer Wiese sammeln sollten: Junge Buchenblätter, zarte Himbeertriebe, Löwenzahn, Sauerampfer oder Spitzwegerich.

Aus den Kräutern machten die Kinder Fichtenspitzenbutter, Blütenquark und verschiedene Dips für das mitgebrachte Gemüse. „Das schmeckt ja richtig toll,“ fanden die meisten Kinder und überredeten ihre Eltern zu probieren. Junge Buchenblätter harmonierten erstaunlich gut mit Apfelschnitzen, fand auch Sven Kranke, der Schriftführer der Regglisweiler. Zum Abschluss regte Kirsten Klahold die Kinder noch dazu an, für die „Beste Mama der Welt“ einen fröhlichen, bunten Blümchensalat zusammenzustellen.“

„Ziel der Aktion war es, Kinder und Eltern die Natur näher zu bringen“, erklärte Klahold. „Es gibt viel zu entdecken, dazu müssen wir nicht nach Vietnam oder Afrika reisen. Natur ist überall.“ Und: „Wir erklären den Eltern auch, wo sie sammeln können und wo nicht.“ Wegränder, beliebte Hunderunden und die Nähe gespritzter Felder seien keine geeigneten Sammelorte.