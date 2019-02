Ehejubiläum Im Kino haben sich Helga und Walter Gräfenstein verliebt

Schnürpflingen / Franz Glogger

1955 ging Walter Gräfenstein ins Ulmer „Capitol“. Doch von dem Film „Wenn die Ketten brechen“ mit Rock Hudson als irischem Freiheitskämpfer bekam er an diesem Tag nichts mit. „Ich habe nur Augen für diese Blondine gehabt“, erinnert sich der 82-Jährige. Die „Blondine“ hieß damals noch Helga Hofele und hatte ebenfalls nur Augen für den jungen Mann. Walter gab sich einen Ruck – „war ich damals schüchtern!“ – und lud die junge Frau ins Café „Stellwerk“ auf der Neu-Ulmer Insel zu einem Glas Tokajer ein. „Walter war ganz Kavalier und hat bezahlt. Das hat mich schwer beeindruckt“, sagt Helga Gräfenstein.

Vier Jahre später, am 27. Februar 1959, gaben sich Helga und Walter Gräfenstein das Jawort. Von Beginn an hatte das Paar gemeinsame Interessen, zum Beispiel in die Natur zu gehen. „Ob beim Wandern oder mit dem Rad, wir haben immer Aktivurlaub gemacht“, sagt Helga Gräfenstein. Hatte sie genug vom Aufstieg, bestieg ihr Walter die Gipfel. „Je höher es ging, desto leichter fiel es mir“, erzählt er. 361 Gipfel finden sich in seinen Notizen und mehr als 180 000 Kilometer mit dem Fahrrad. Auch heute noch geht es fast jeden Tag zu einem strammen Fußmarsch hinaus.

Beruflich hatte es der in Thüringen geborene Werkzeugmacher beim Ulmer Waffenhersteller Anschütz und später bei Gardena gut getroffen. Das Paar konnte bauen und im Jahr 1973 von Neu-Ulm nach Schnürpflingen ziehen. In der Holzstockgemeinde fühlten sie sich von Anfang an wohl. Dort wird auch die Diamantene Hochzeit mit drei Kindern, sechs Enkeln und einem Urenkel gefeiert.