Landesprogramm Im Alb-Donau-Kreis werden Straßen saniert

Alb-Donau-Kreis / ts/Foto: Franz Glogger

Die Brückenbaustelle an der B 30 bei Erbach-Dellmensingen ist Teil des aktuellen Straßen-Erhaltungsprogramms der Landesregierung. Auf der Bundesstraße wird zudem zwischen Laup­heim-Mitte und Donaustetten auf mehreren Kilometern die Fahrbahn in Richtung Ulm erneuert. Die Arbeiten an der Brücke dauern voraussichtlich bis Mitte September. Das Verkehrsministerium in Stuttgart kündigt weitere Sanierungen von Bundes- und Landesstraßen im Alb-Donau-Kreis an: nach Pfingsten die Bundesstraße 10 zwischen Amstetten und Lonsee-Urspring, in Amstetten wird zudem die Brücke über den Flutgraben saniert; im Juni die Bundesstraße 28 zwischen Laichingen-Feldstetten und Zainingen; ab Mai die Ortsdurchfahrt von Dietenheim (Landesstraße 260, dritter Abschnitt); im Juli die L 1244 zwischen Ulm-Ermingen und Blaustein-Arnegg; im September die L 1230 zwischen Merklingen und Nellingen; ebenfalls im September die L 1232 zwischen Börslingen und Nerenstetten.