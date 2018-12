Dietenheim Illertal-Bote an alten Standort gezogen

Verleger Rudolf Ranz vor der Setzmaschine in der alten Druckerei in der Königstraße 62. © Foto: privat

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Frühmorgens um 7 Uhr gab es ihn noch nicht. Erst um die Mittagszeit steckte der Illertal-Bote dereinst in den Briefkästen. Dafür erhielten die Leser im Iller- und Weihungstal ihre Heimatzeitung ganz frisch aus der Druckerpresse. „Den Mantelteil bekamen wir morgens angeliefert“, erinnert sich Verlegergattin Dorothea Ranz. Die Lokalseiten hingegen wurden in der eigenen Druckerei in der Königstraße 62 hergestellt. Samstags kletterten die Ranz-Töchter Daniela und Angela oft in den Opel Caravan des Herrn Papa. Denn Rudolf Ranz war Verleger, Reporter, Schriftsetzer und Ausfahrer in Personalunion. Dann ging es auf eine 90-Kilometer-Tour durch das Gäu: nach Kirchberg, Sinningen, Balzheim, Illerrieden, Wain, Hörenhausen und Weihungszell. In diesen Orten legte der Vollblut-Verleger die schweren Zeitungspakete für die Austräger ab. Das war in den 1960er Jahren.

Quasi zu ihren Wurzeln zurückgekehrt ist nun die Außenstelle Dietenheim der SÜDWEST PRESSE. Seit wenigen Tagen arbeiten die Redakteure und die Anzeigen-Fachverkäufer in dem Haus in 1a-Lage vis-à-vis vom Dietenheimer Rathaus. Der Besitzer Tim Butscher hat das Gebäude zusammen mit seinem Vater binnen Jahresfrist behutsam und mit Liebe zum Detail saniert. „So zentral, so repräsentativ und mit so viel lokaler Geschichte: Das musste man einfach erhalten“, sagt der Unternehmer Reinhard Butscher aus Regglisweiler.

Die Gemäuer und die Haustür stammen noch aus dem Jahr 1953. „Man hat das jetzige Haus um ein altes Bauernhaus mit Vorgarten herumgebaut und das Inlet danach abgerissen“, beschreibt Dorothea Ranz die erste große Modernisierungsmaßnahme von Verlegersohn Rudolf Ranz, ihrem späteren Ehemann.

Aus Bauernhaus wird Druckerei

Die Tochter eines Berliner Steuerberaters war 1941 von der Spree erstmals in das beschauliche Dietenheim an die Iller gekommen. Zu dieser Zeit stand es noch, besagtes altes Bauernhaus mit dem kleinem Vorgarten zur Königstraße hin. Just dieses Anwesen hatte Wilhelm Ranz rund drei Jahrzehnte zuvor zusammen mit einer Druckerei erworben. Das vermeldet die „Gebrüder Ranz, Buch und Kunstdruckerei“ am 15. November 1912 im Illertal-Bote mit folgenden Worten: „Euer Hochwohlgeboren beehren wir uns hiermit ergebenst davon in Kenntnis zu setzen, dass die Buchdruckerei des seitherigen Besitzers Heinrich Unold, hier, durch Kauf in unseren Besitz übergegangen ist. Neben der Herausgabe des Illertal-Boten (amtliches und allgemeines Anzeigenblatt für das Iller- und Weihungstal), dessen Inhalt wir uns bemühen, stets interessant und aktuell zu gestalten, wenden wir unsere besondere Sorgfalt der Anfertigung sauberer und gediegener Drucksachen für Private, Handel und Gewerbe zu.“ Schnell eroberte sich das ehemalige Wochenblatt als Tageszeitung einen Platz im Pressewesen der Region.

Der Familienbetrieb, während der Kriegszeiten eingestellt, gedieh unter der Leitung des Allrounders Rudolf Ranz. „Wenn wir unseren Vater suchten, mussten wir nur nach unten in den Betrieb gehen“, erinnert sich Tochter Daniela Ranz-Ewald. Meist saß der Papa im vorderen Teil im Büro. Am großen Schreibtisch requirierte er Anzeigen, erledigte Aufträge oder verfasste Zeitungsartikel – per Hand im Übrigen. Viel interessanter für die beiden kleinen Mädchen war aber die Spielwiese zwischen Setzkästen, Pressen und Walzen. „Mein Mann war immer präsent bei den Gemeinderatssitzungen im Ort und er besuchte alle wichtigen Versammlungen in der Stadt“, erzählt Dorothea Ranz, die in diesem Jahr ihren 93. Geburtstag feierte und sich vor einigen Jahren in der einstigen Wohnung der Ranz-Großeltern im ersten Obergeschoss niederließ. Doch der gelernte Schriftsetzermeister konnte auch die mächtigen Druckmaschinen bedienen. „Es war wie eine große Familie“, erinnert sich die heute 56-jährige Tochter Daniela an etwa 15 Beschäftigte, die teils im Zweischicht-Betrieb von 6 bis 22 Uhr arbeiteten. Hatten Mutter oder Vater keine Zeit, was oft der Fall war, wurden die Mädchen von einem Angestellten zum Kindergarten gebracht. Zu freien Mitarbeitern in der Region gehörten seinerzeit Emil Wegmann aus Wain und später Harald Kächler aus Balzheim, der noch heute für den Illertal-Boten schreibt.

Vielfältig war die Palette der Drucksachen in der Ranz’schen Verlagsdruckerei: Briefbögen, Prospekte, Broschüren, Etiketten, wissenschaftliche Bücher, und hier vor allem Fachbücher der Geologie, Geschäftsdrucksachen, Kataloge bis hin zu Sterbebildern, zählt Dorothea Ranz rund 80 Prozent des Tagesgeschäfts auf. Die studierte Pianistin managte die Familie und war im Betrieb „Mädchen für alles.“ Sie erledigte Büro-Arbeiten, las Korrektur, schrieb Rechnungen und nahm sonntags gelegentlich auch Todesanzeigen entgegen.

1972 siedelte Ranz in das neue Druckereigebäude in die Königstraße 97 über, einige Hundert Meter vom alten Standort entfernt. Zugleich vollzogen sich immense technische Umwälzungen: Vom Hand- und Maschinensatz in Blei ging es zum Fotosatz, vom Tiefdruck zum Offsetdruck. In den 1970er Jahren begann die langjährige Kooperation mit der SÜDWEST PRESSE Ulm. Nach dem Tod von Rudolf Ranz 1988, führten Mutter und Tochter Daniela, die schon einige Jahre zuvor voll in den Familienbetrieb eingestiegen war, die Dietenheimer Verlagsdruckerei weiter. Endgültig Schluss war 1994. In diesem Jahr übernahm die Neue Pressegesellschaft Ulm den Illertal-Boten dann komplett.

Tageszeitung am Ort

„Die Ansiedlung der neuen Räume hier bei uns im frisch sanierten Ortskern und in einem so hochwertig hergerichteten Gebäude halte ich für eine sehr gute Standortentscheidung“, freut sich Bürgermeister Christopher Eh über seine neuen Rathaus-Nachbarn. Er schätze es, dass die Region mit dem Illertal-Boten eine Tageszeitung am Ort habe, die bei der Berichterstattung auch einen Schwerpunkt auf den südlichen Alb-Donau-Kreis lege. Dass die Zeitung an den Ort ihrer Entstehung zurückkehre, habe für die traditionsbewusste Stadt Dietenheim einen besonderen Reiz.