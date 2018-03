Finanzen Illerkirchberg: Kredit aufnehmen, investieren

Illerkirchberg / Von Franz Glogger

Illerkirchberg geht in die Vollen. Mit Investitionen von jeweils mehr als vier Millionen Euro soll in diesem und im nächsten Jahr die Entwicklung vorangetrieben werden. Das zeigt der in der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete Haushaltsplan. Als größter Posten ist darin mit 1,4 Millionen Euro der Grunderwerb für neues Bauland vorgesehen. Für Erschließungsarbeiten stehen 1,2 Millionen Euro bereit, die Summe soll auf zwei Jahre verteilt werden.

Ein dicker Brocken ist auch die Sanierung von Gärtner- und Dorfäckerweg mit etwa 450 000 Euro. Auch dieses Vorhaben wird im Haushalt auf zwei Jahre gestreckt. Weitere Projekte sind die Sanierungen von Abwasserkanälen (446 000 Euro), die Beteiligung an der Sanierung der TSG-Halle sowie die Erneuerung des Fußwegs zur Halle mit 400 000 Euro. Die Anlage eines Grüngut-Sammelplatzes auf dem Recyclinghof ist mit 120 000 Euro veranschlagt, das überörtliche Breitbandnetz (Backbone) mit 280 000 Euro.

Zweimal Kernzeitbetreuung

Die größten Vorhaben kommen erst noch, sind im Haushaltsplan mit Planungs- oder ersten Finanzierungsraten enthalten: Der Bau eines Kindergartens in Unterkirchberg ist mit 100 000 Euro Planungsrate drin, die Kernzeitbetreuung mit 70 000 Euro. Der Bau der Kernzeitbetreuung an der Schlossstraße in Oberkirchberg schlägt mit einer ersten Baurate von 500 000 Euro zu Buche. Bis 2021 sind für beide Einrichtungen insgesamt 5,3 Millionen Euro eingestellt. Für den Kindergarten – geplant ist eine fünfgruppige Einrichtung – stehen 4,2 Millionen Euro in der Finanzplanung.

„Wenn wir auch viel vorhaben, habe ich keine Bedenken, dass wir das Geplante nicht schaffen“, sagte Andreas Maaß vom Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg­-Weihungstal. Mehrere Punkte stimmen den Finanzfachmann zuversichtlich. In erster Linie die Tatsache, dass Illerkirchberg seit 2010 schuldenfrei ist. So besteht Spielraum für Kredite. „Wenn alles so kommt“, sieht Maaß innerhalb von vier Jahren die Aufnahme von 4,7 Millionen Euro vor. Der zweite Baustein sind hohe Überschüsse des Verwaltungshaushalts – nach Abzug der laufenden Ausgaben – von jährlich mehr als einer Millionen Euro. Hierfür legt der Kämmerer eine „gleichbleibend gute Wirtschaftslage“ zugrunde. Das bedeute, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes und der Anteil an der Einkommensteuer weiterhin für gute Einnahmen sorgen.

Schlussendlich stehen auf der Einnahmenseite satte Beträge aus dem Ausgleichstock des Landes, Fachförderungen, Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen und 1,3 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage. Diese Reserve ist dann aber weitgehend aufgezehrt. Maaß’ Fazit: „Die Gemeinde steht gut da, und wir bauen somit auf einem soliden Fundament. Die Vorhaben sind gut machbar.“

Im Gemeinderat hatte der Haushaltsplan bereits mehrere Beratungsrunden durchlaufen. Somit sahen die Gemeinderäte keinen Grund für eine weitere Diskussion und verabschiedeten das Zahlenwerk einstimmig.