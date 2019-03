Projekt Ideen für besseres Miteinander

Markus Fröse

Die Integrationsarbeit ist kein Kurzstreckenlauf, sondern eine lange Tour, auf der wir mit vielen Akteuren und gerade auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier ehrenamtlich engagieren gemeinsam unterwegs sind.“ Das sagte Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises (ADK), beim Start des Projekts „Prozessbegleitung für Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“.

Das Projekt läuft in 23 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs in Kooperation mit der Führungsakademie Baden-Württemberg. Der ADK hatte sich dafür beworben – mit Erfolg. Langenau, Ehingen und Laichingen machen hier den Anfang. Die Prozessbegleitung durch die Führungsakademie soll dabei laut dem Landratsamt ein „Hilfsmittel sein für eine gut strukturierte, koordinierte Integrationsarbeit in den Kommunen“. Grundidee des Vorgehens sei es, in den drei Projektkommunen die „vergangene und gegenwärtige Situation in Bezug auf Integration und bürgerschaftliches Engagement zu reflektieren, Ansätze für eine gute Integration auszubauen, modellhaft dazu Maßnahmen zu erarbeiten und gegenseitig voneinander zu lernen“. Die Ergebnisse sollen bis Herbst in einem Beispielkatalog zusammengefasst werden, der für alle Kommunen im Alb-Donau-Kreis Hilfestellungen geben kann.

Lisa Roggenbuck, eine der beiden Langenauer Integrationsbeauftragten und Projektkoordinatorin, hat mit Kollegen, Vertreterinnen der Stadt und der Volkshochschule an einem ersten Workshop teilgenommen, um Stärken und Schwächen der Strukturen vor Ort herauszuarbeiten und um Ideen für die zukünftige Arbeit zu sammeln. Zu den Langenauer Stärken zählen demnach die bestehenden vielfältigen, anspruchsvollen Initiativen und Projekte, getragen von einem professionell arbeitenden Haupt- und Ehrenamt und engagierten Bürgern. Auch die Infrastruktur sei ein Plus.

Als Schwächen werden genannt: fehlende Vernetzung, uneinheitliche Öffentlichkeitsarbeit – und nachlassendes Engagement. Zudem stünden Migranten ohne Fluchterfahrung bisher zu wenig oder gar nicht im Fokus der Integrationsarbeit, ebenso EU-Bürger. Und es gebe zu wenige Angebote speziell für Männer.

Ideen, um den genannten Schwächen zu begegnen, gibt es aber auch: etwa durch einen Runden Tisch, durch eine Koordinationsstelle für sämtliche Integrations-Angebote, durch das Schaffen einer niederschwelligen Plattform sowie eines Kommunikationskonzeptes. Projekte der Begegnung schaffen, Hemmnisse abbauen und die Einbindung von Nicht-Migranten sind weitere Ziele.

Geplant sei ein zweiter Workshop, voraussichtlich im Juli, an dem sich auch Bürger beteiligen können, sagt Lisa Roggenbuck. „Wir freuen uns, wenn viele Initiativen und Vereine sich bei uns melden, um diesen Tag gemeinsam zu gestalten.“